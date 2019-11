Depois de comer muito, gastar muito, jogar muito - e perder alguma coisa -, o sangue ferve e a ira toma conta do corpo. É preciso descer do salto para descarregar o stress. Sério, coloque tênis e vá até o fim da Strip. Lá está o Stratosphere e sua torre tão alta quanto o Empire State nova-iorquino.

Subir no observatório e curtir a paisagem a 350 metros do chão já é uma aventura. Mas o Stratosphere reserva mais emoção - e um certo alívio - em seu parque de diversões. Sim, há brinquedos radicais no alto do prédio mais alto da cidade. Insano.

Quem prefere deixar os pés no chão guarda a agressividade para os sacos de pancada nas aulas de boxe. Ainda irritado? Termine o tour da ira no Motor Speedway. A bordo de máquinas, acelere a adrenalina a 320 quilômetros por hora. Você vai ficar calminho, calminho.

Stratosphere

Você já está 350 metros acima de Las Vegas. Senta no carrinho e desliza sobre o trilho até sair 9 metros do edifício. Tensão, deslumbre. O X Scream manobra para frente e para trás. Para por alguns segundos na extremidade, deixando-o pendurado sobre a Strip. Quer descarga maior de adrenalina? Siga para o Big Shot. Ao sentar no "elevador", você é lançado 48 metros para cima em apenas 2,5 segundos. Perde o ar e sente a barriga estremecer na queda livre. Para acabar de vez com a ira, o último desafio: Insanity. O braço mecânico levanta e se afasta da torre. Então, começa a girar. Os prédios e o deserto viram borrões quando a velocidade atinge 64 quilômetros por hora. Levante os braços, grite. Só não feche os olhos para não sentir vertigem. O ingresso para os três brinquedos custa US$ 33,95 (R$ 78). Site: http://www.stratospherehotel.com/.

Boxe

Bater, socar, golpear. Coloque uma luva de boxe e parta para o ataque. Assim fica mais fácil descarregar a raiva. No Fight Club Las Vegas e no Golden Gloves, amadores podem aprender todas as habilidades do esporte com profissionais experientes. Além do boxe, muay thai, judô e MMA (um mix de artes marciais). Informações: www.fightclublv.com e http://www.goldengloves.com/.

Racing School

Já que você não pode dirigir a 320 quilômetros por hora, acelere nas pistas da Motor Speedway. O coração vai pular quando você entrar numa autêntica máquina da Stock Car, da Fórmula Indy ou ainda numa BMW Z3. Os pilotos vão colocar você no carro e dar três voltas até receber a bandeirada. Os passeios custam a partir de US$ 129 (R$ 297). Só não tente fazer o mesmo na Strip. Site: http://www.andrettigordon.com/.