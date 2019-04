Isfahan, Shiraz e Qom: a dinâmica fora da capital iraniana

Isfahan

Não deixe Isfahan de fora de seu roteiro pelo Irã. Antiquíssima – o povoamento de forma mais organizada data dos elamitas (2700 a 1600 a.C.), mas a ocupação humana começou no Paleolítico –, foi capital da Pérsia por duas vezes e floresceu especialmente no período safávida (séculos 16 e 17). Além da profusão de exemplos da arquitetura persa, Isfahan oferece a oportunidade de passear com calma pelo mercado e jardins que cercam o Rio Zayandeh, atravessando suas pontes históricas.

O epicentro é a Praça Naqsh-e Jahan, ladeada por arcadas que abrigam um mercado coberto e pelas mesquitas do Xá (Masjed-e Shah) – do Imã Khomeini, e a Loftollah, ambas do século 17 –, além do palácio Ali Qapu. São grandes estruturas que demandam um tempo para serem apreciadas como merecem. Depois, aproveite para comprar artesanato nas lojas do mercado, sente-se em um dos bancos da praça e espere pelo pôr do sol, quando a praça se ilumina.

A noite também é uma boa hora para visitar as pontes históricas de Ishafan, em especial a Khaju, que se ilumina enquanto os locais aproveitam os jardins às margens do rio – como o calor é grande, as lojas ficam fechadas até as 15h. Depois, reabrem para os iranianos curtirem o frescor noturno, antes ou depois de piqueniques.

A catedral Vank, armênia, quebra a sequência de arte islâmica com representações da vida e morte de Cristo. Ao lado, há um museu sobre a religião e história armênia. A mesquita de Jameh é a maior do Irã e demanda um certo tempo – faz parte de um complexo de 20 mil metros quadrados, com estruturas que remontam ao século 8º ao 17. Na prática, é uma aula intensiva de arquitetura persa. O palácio Chehel Souton vale a visita apenas pelo jardim.

Shiraz

Outros belos exemplos de jardins históricos persas ficam em Shiraz, cidade-base para explorar as ruínas de Persépolis. O Jardim Eram, que remonta ao século 18, e o da casa Qavam, ou Naranjestan, do século 19, propriedade com decoração opulenta, são para serem contemplados sem pressa. Shiraz é também terra natal do poeta Hafez, que viveu no século 14, um dos mais admirados pelos iranianos. Seu túmulo de mármore decorado fica em uma estrutura aberta em meio a jardins.

O mausoléu de Emir Ali entorpece o visitante: o interior da mesquita é coberto por espelhos, que refletem a luz dos grandes lustres de cristal. Mas o jogo de luz mais interessante fica na mesquita Nasir al-Mulk, do século 19 – o colorido dos vidros das janelas invade o chão e as paredes de acordo com a incidência do sol.

Qom

Já a cidade de Qom mostra a face mais religiosa e conservadora do Irã – aqui as mulheres vestem o chador preto, e os véus são puxados para a testa. É considerada a segunda cidade mais sagrada do país (atrás de Mashad) e abriga o mausoléu de Fatimah, irmã do imã Reza, descendente de Maomé e um dos 12 imãs considerados sagrados pelos xiitas.

Ponto de peregrinação, costuma estar lotada. A cúpula dourada é vista de longe, e os pátios interiores levam a dois grandes pórticos, um decorado em ouro e outro com espelhos. Aqui, como em outras mesquitas e alguns mausoléus, as mulheres precisam vestir um chador, fornecido na entrada – algo para prender o tecido debaixo do queixo, como uma presilha ou grampo, facilita muito a visita, liberando uma das mãos.