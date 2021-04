Israel se prepara para receber turistas - mas só os vacinados

Israel começará a permitir a entrada limitada de grupos de turistas vacinados no mês que vem, já que sua própria campanha de vacinação reduziu drasticamente as infecções por covid-19, disse um comunicado oficial na terça-feira.

O retorno de estrangeiros depois que Israel fechou suas fronteiras no início da pandemia em março de 2020 impulsionaria a economia do país, que contraiu 2,5% em 2020, e prejudicou o setor de turismo. A taxa de desemprego de Israel é de cerca de 10%.

Todos os visitantes estrangeiros deverão apresentar um teste PCR negativo antes de embarcar em um voo para Israel, e um teste sorológico para comprovar a vacinação na chegada ao Aeroporto Ben-Gurion, perto de Tel Aviv.

O ministério do turismo disseram que "um número limitado de grupos começará a chegar em 23 de maio" na fase inicial do plano. Não foram fornecidos números exatos. Em um estágio posterior, a entrada do grupo será expandida e os viajantes individuais também poderão entrar, com a situação de saúde de Israel determinando o cronograma, disse o comunicado. Um esboço detalhado deve ser divulgado nos próximos dias.

“Israel é o primeiro país vacinado e os cidadãos de Israel são os primeiros a desfrutar deste resultado”, disse o ministro da Saúde, Yuli Edelstein. "Depois de abrir a economia, é hora de permitir o turismo de forma cuidadosa e calculada."

A entidade norte-americana Sionistas Religiosos da América (RZA)-Mizrachi disse que planeja enviar uma delegação a Israel no fim de maio, com até 50 membros. "À medida que mais americanos estão sendo vacinados e pensando em viajar, queremos enviar uma mensagem forte à comunidade judaica de que sua prioridade deve ser voltar a Israel", disse o vice-presidente da RZA, Rabino Ari Rockoff. "À medida que Israel relaxa suas restrições de viagem, queremos ser a primeira viagem organizada de volta para casa."

Israel começou a reabrir sua economia há um mês, na esteira de uma campanha mundial de vacinação, na qual cerca de 5 milhões dos 9,3 milhões de habitantes do país já receberam duas doses. Existem atualmente 3.369 casos ativos de covid no país, e as infecções diárias caíram para cerca de 200. Na semana passada, após um clamor público, o governo começou a permitir que parentes próximos não israelenses visitassem Israel para eventos especiais, como nascimentos e casamentos.

Depois de um recorde de 4,55 milhões de turistas em 2019, apenas 832 mil visitaram Israel em 2020 - principalmente em janeiro e fevereiro - resultando em uma perda de US $ 5,3 bilhões de receita no ano passado, de acordo com o Ministério do Turismo. "É hora de a vantagem de Israel como um país seguro e saudável comece a ajudá-lo a se recuperar da crise econômica, e não apenas a servir as economias de outros países", disse o Ministro do Turismo, Orit Farkash-Hacohen. “Só abrindo os céus para o turismo internacional

vai realmente reviver a indústria do turismo, incluindo restaurantes, hotéis, locais, guias turísticos, ônibus e outros que procuram trabalhar e sustentar suas famílias. ”

O Banco de Israel prevê um crescimento econômico israelense de até 6,3% em 2021 se o ritmo de vacinação for mantido. O Fundo Monetário Internacional estima em 5%.