Janeiro: o que fazer pelo mundo durante as férias

Dia 1º: Norte liquida tudo

Vira o ano e as liquidações de inverno se multiplicam nas metrópoles fashion do Hemisfério Norte. Anote aí as datas. Dia 1º, junto com a ano novo, começam as rebajas de Madri (até 31 de março); as de Barcelona vão de 7 de janeiro a 6 de março (há um calendário das liquidações por toda a Espanha aqui). Paris entra em temporada de soldes em 2 de janeiro, até 12 de fevereiro . Milão começa em 5 de janeiro e vai até 5 de março – as saldis se espalham também pelas principais cidades italianas. Dubai começou suas sales nos últimos dias de dezembro, e segue com descontos até 2 de fevereiro: é o Dubai Shopping Festival.

Dia 2: Brincadeiras de ontem e hoje

Em Brodowski, cidade natal do pintor Cândido Portinari, a 340 km da capital paulista, o Museu Casa de Portinari convida crianças e adultos para férias animadas por brincadeiras de antigamente. Torneios de queimada e futebol de botão, oficinas de telefone de copo, jogos de perguntas e respostas sobre o acervo do museu estão na programação, que é toda gratuita, vai de 2 a 31 de janeiro, de terça à domingo, das 10 às 16 horas. Informações: (16) 3664-4284.

Dia 5: Música popular na Paraíba

Uma profusão de atrações musicais populares desembarca em Cabedelo, município litorâneo na região metropolitana de João Pessoa, nos três primeiros sábados do ano. Nos dias 5, 12 e 19, artistas como Wesley Safadão, Anitta, Gusttavo Lima, Xand Avião e Bell Marques – um total de 12 atrações – se apresentam no palco do Fest Verão Paraíba. Ingressos custam de R$ 50 a R$ 370 e estão à venda online.

Dia 6: Acampamentos de férias

Janeiro é mês de temporada nos acampamentos de férias dedicados a crianças e adolescentes no interior paulista. O Sítio do Carroção, em Tatuí, começa sua temporada de verão no dia 6, até 26 de janeiro; pacote de 7 dias, com refeições, desde R$ 4.589. O Peraltas, em Brotas, terá tema: atividades voltadas ao universo dos filmes, séries e animações de TV, de 7 a 27. Pacote mínimo, de 5 dias, com refeições, desde R$ 2.348. O Jully Camp, em Tatuí, de 13 a 19 de janeiro, dedicará as atividades a programas e personagens das décadas de 1960 a 1990. Desde R$ 1.995.

Dia 7: Rali nas dunas e praias peruanas

Serão 5.000 km por dunas, praias e mais paisagens do território do Peru, percorridos por mais de 500 competidores de 61 nacionalidades. O público poderá acompanhar o Rali Dakar 2019 (até 17) em cidades como Lima, Pisco, Ica, Arequipa e outras. Ilo, no extremo sul, terá a feira gastronômica Peru, Mucho Gusto!. Percursos e datas por cidades: dakar.com.

Dia 9: Alemanha em Santa Catarina

Até 21 de janeiro, a cidadezinha catarinense de Pomerode, que se orgulha de preservar a cultura alemã que está na raiz de seus habitantes, faz a 36ª edição da tradicional Festa Pomerana. Comidas alemãs (salsichão, joelho de porco, pães, cucas e outras) e cerveja de pequenas cervejarias locais são as estrelas nas mesas e copos. Para divertir o público, estimado em 80 mil pessoas, desfiles temáticos e comemorativos dos 60 anos da cidade, o Encontro de Tocadores de Bandoneon, a competição de quem corta em menos tempo um tronco com um machado e a do mais veloz comedor de salsicha – um salsichão de 23 centímetros – estão na lista. Ingressos de R$ 12 a R$ 30.

Dia 10: Luzes na neve suíça

De 10 a 20 de janeiro, a neve que recobre Lucerna, na Suíça central, ganhará pela primeira vez o brilho das luzes do Lilu – Festival de Luzes de Lucerna. Além das ruas, praças e construções iluminadas, a programação terá música, tour guiado gratuito pelo bairro antigo da cidade e show temático sobre a aurora boreal no Museu dos Transportes.

Dia 11: Caldas Novas sertaneja

A cidade goiana recebe o Verão Sertanejo, nos dias 11 e 12, com palco povoado por estrelas do estilo: Maiara e Maraísa, Zezé di Camargo e Luciano, César Menotti e Fabiano, Henrique e Juliano. Ingressos desde R$ 100.

Dia 26: Fartura paraense

O festival Fartura destaca a comida do Brasil e tem várias edições ao longo do ano (até no exterior). Mas é em janeiro que ele chega à cidade da atual gastronomia mais festejada do País: Belém. Na capital paraense, são mais de 50 atrações nos dias 26 e 27, na Estação das Docas.