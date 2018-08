De Jerusalém, nossa minúscula caravana desceu com Lurdinha Nunes para Jericó, viajando numa van pelo Deserto da Judeia. Autoestrada moderna montanha abaixo, até o motorista pegar o atalho de uma estrada asfaltada, muito estreita e sem acostamento, supostamente na trilha dos tempos do Novo Testamento. No portão do acesso ao mosteiro ortodoxo de São Jorge, beduínos vendem lembranças da região. Vestem-se de túnicas e turbantes, mas circulam em modernas caminhonetes tração quatro rodas.

Jericó, tida como a cidade mais antiga do mundo, pertence à Autoridade Palestina e faz fronteira com Israel na região do Mar Morto, onde termina a autoeestrada. A cidade, de 17 mil habitantes, tem arquitetura contemporânea. Do passado milenar, apenas as escavações com as ruínas de muros num pequeno quarteirão. Na montanha do deserto vizinho, pode-se visitar o mosteiro ortodoxo da Tentação, que se alcança por um teleférico. Foi ali que, mais uma vez segundo o Novo Testamento, Jesus foi tentado pelo demônio, ao final de 40 dias de jejum.