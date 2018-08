Jimmy Fallon e King Kong são estreias recentes nos parques Universal

ORLANDO - Elas não são tão novas como Fast & Furious Supercharged, recém-inaugurada, mas também têm gosto de novidade. Estamos falando das atrações Race Through New York Starring Jimmy Fallon, que abriu as portas ao público no ano passado, e Skull Island: Reign of Kong, de 2016. As duas atrações são bem distintas, mas têm uma coisa em comum: são capazes de fazer o coração de qualquer um bater mais forte.

Jimmy Fallon. No brinquedo Race Through New York Starring Jimmy Fallon, o visitante entra em uma espécie de “teatro voador”, com capacidade para até 72 pessoas, para disputar uma emocionante corrida contra um dos apresentadores mais famosos da TV americana. Antes, é claro, é possível conhecer a história do programa The Tonight Show e todos os seus apresentadores. Tudo é feito para que o visitante se sinta totalmente à vontade e íntimo de Jimmy Fallon. Também é possível interagir com o mascote do programa, Hashtag the Panda.

A disputa com Jimmy começa no estúdio da NBC, onde é gravado o The Tonight Show. A inusitada corrida vai dos túneis do metrô de Nova York a marcos emblemáticos da cidade, inclusive a Estátua da Liberdade e o Empire State Building. E segue até a lua.

A sensação de realismo transmitida pelo simulador impressiona. Não é raro ver os visitantes tentando desviar de objetos voadores que nada mais são do que imagens projetadas em três dimensões. Ao ver essa reação do público, fica fácil entender o tamanho das filas que se formam diante da atração.

Race Through New York Starring Jimmy Fallon fica no Universal Studios. O parque tem outros simuladores imperdíveis e igualmente concorridos. Despicable Me Minion Mayhem é o mais simpático. Os visitantes são transformados em Minions para poderem ajudar as meninas Margô, Edith e Agnes na organização da festa de aniversário de Gru.

The Revenge of the Mummy (A Vingança da Múmia) e Transformers são simuladores cheios de aventura e tensão, bem ao estilo dos filmes nos quais se inspiram. Investem pesado nos chacoalhões, nas sensações de calor e no frio na barriga dado por quedas e situações-limite de batalha e perseguição.

Já The Simpsons Ride é o centro de uma área temática tradicional e querida na parque, dedicada à família de Springfield. A montanha-russa virtual na qual os visitantes embarcam com Homer, Marge e seus três filhos pertence ao decadente Krustyland, parque do palhaço Krusty. É claro que isso não tem como dar certo. Depois dos sustos e sobrevoos por Springfield, você pode sair e ir comer alguma coisa na taverna do Moe.

King Kong. No parque Islands of Adventure, Skull Island: Reign of Kong é inspirado na história do gorila gigante confinado em uma ilha perdida. O visitante é convidado a fazer uma expedição pelos misteriosos domínios da criatura.

É uma experiência multissensorial. Todo o trajeto é feito em um caminhão, que chacoalha de um lado para o outro com os constantes ataques de predadores pré-históricos e criaturas gigantes e assustadoras – com direito a dinossauro.

King Kong, então, aparece em uma projeção bastante realista com o seu rugido trovejante. Com dentes afiados e garras assustadoras, o feroz gorila mostra que a ilha é o seu verdadeiro reino. O trajeto dura cerca de seis minutos e termina com os visitantes cara a cara com uma cabeça gigante de Kong. É possível sentir até a respiração da fera.

Um dos simuladores mais empolgantes de Orlando também está no Islands of Adventure. The Amazing Adventures of Spider-Man é uma aventura por Nova York na qual o Homem Aranha deve recuperar a Estátua da Liberdade, que foi roubada. Você já experimentou voar pendurado em teias de aranha? Aproveite, é uma delícia. / COLABOROU MÔNICA NOBREGA