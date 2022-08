Lençóis Maranhenses: como visitar as lagoas e quando viajar

Muitos turistas, encantados pelas fotos das lagoas cristalinas dos Lençóis Maranhenses, desprezam a riqueza histórica de São Luís e partem do aeroporto direto para Barreirinhas ou Santo Amaro. Aproveite a chegada para curtir um pouco a capital maranhense e conhecer a cultura local.

Durante o dia, vale a pena caminhar pelo centro histórico da cidade, declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1997. Entre as sugestões para você visitar estão a Casa do Tambor de Crioula, o Museu da Gastronomia Maranhense e o Teatro Arthur Azevedo, todos com visitação gratuita, assim como a Praça dos Poetas e a Casa das Tulhas.

O fim de tarde perfeito pode incluir uma caminhada pela Avenida Litorânea, com pausa para drinques e petiscos à beira-mar ou o pôr do sol no Espigão Costeiro. Se você gosta de vida noturna agitada, a dica é escolher um bar com área externa ampla e música ao vivo para conhecer o famoso reggae maranhense.

Fronhas Maranhenses

Se tiver tempo, vale a pena dar uma esticadinha de 30 km até Raposa, ainda dentro da ilha, para conhecer as Fronhas Maranhenses e já fazer um esquenta para as paisagens dos Lençóis. O passeio pode durar de 2h30 a 4h, dependendo do grupo e da maré. De barco, você passeia pelo rio (com parada para banho) até chegar às Dunas de Carimã, onde é possível aproveitar tanto a praia quanto as lagoas. Antes de embarcar, passamos em uma barraca de peixe fresco na feira local, escolhemos alguns e o barqueiro assou no barco, enquanto curtíamos o passeio. Foi uma experiência incrível.

As ruínas de Alcântara

Ao voltar para São Luís, você ainda pode esticar o roteiro e fazer um passeio diferente para conhecer a charmosa cidade de Alcântara, com história, celebrações culturais e praias desertas. Só é possível chegar pelo mar e as embarcações saem do Cais da Praia Grande, de acordo com o calendário da maré. Os bilhetes podem ser comprados uma hora antes do horário de partida (R$ 12) e o trajeto dura cerca de 1h20. Mas é importante chegar bem cedo, eu cheguei 6h50 e quase não consegui embarcar.

Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Alcântara é o lugar da famosa Festa do Divino, com duração de 11 dias. Também é a cidade do doce de espécie, semelhante à queijadinha de coco, tradicional e saboroso. Você pode comprar no Porto do Jacaré, na casa de fabricação do doce ou de moradoras da cidade que vendem o doce pelas ladeiras de Alcântara.

Aqui, a principal dica é fazer um passeio guiado para compreender o motivo das ruínas e a relação delas com a história do País. “Alcântara tem uma grande riqueza histórica, os casarões em ruínas mostram a influência portuguesa na região, o declínio da economia no fim do século 19 e o preparo da cidade para uma visita de D. Pedro II que nunca aconteceu”, explica Carlos Magno, nativo de Alcântara e guia turístico há 23 anos.

Para quem tem tempo extra, Magno indica pernoitar em Alcântara. “A cidade fica completamente diferente à noite, com a temperatura mais amena e as ruínas iluminadas”, diz. Além disso, você terá a oportunidade de ver na praia a revoada dos guarás, aves que cruzam o céu no fim do dia, em um lindo espetáculo da natureza.