Leve seu cãozinho para passear entre cartões-postais de São Paulo

São Paulo – a aniversariante! – é a cidade mais pet friendly do Brasil. Claro que seria, pois é moderna, intensa, “do mundo” e está à frente dos principais movimentos e tendências. E nós – eu, Cris Berger, e Ella, uma sharpei que nasceu com deficiência nas patas dianteiras –, que vivemos 24 X 7 do tempo juntas e criamos o Guia Pet Friendly, vamos “sextar” com vocês toda semana e dividir nossas descobertas. Afinal, quem descobriu o prazer de curtir a vida com um animal de estimação, nunca mais vive sem ele.

Para admirar a Ponte Estaiada

Imagine você e seu filho peludo esticados em uma cama enorme, com travesseiros e lençóis ultrafofinhos olhando, pela janela, a Ponte Estaiada? O Hilton Morumbi (Av. das Nações Unidas, 12.901) levanta a bandeira pet friendly com um diferencial: hospeda pets de até 34 quilos. Se for o caso de apenas saborear um brunch, aos domingos, vá para o térreo, onde fica o Armazém – restaurante do hotel que tem área externa com lounges charmosos.

Para 'paulistar'

Aos domingos e feriados, a Avenida Paulista mais importante da capital é fechada para o trânsito de carros e vira território livre de pedestres e cachorros, com quase três quilômetros para caminhar, correr, andar de bicicleta ou simplesmente curtir arte de rua. Na altura do Masp (uma quadra em direção ao centro), está o Mirante 9 de Julho (R. Carlos Comenale, s/nº). Por ali, dá para sentar nos degraus da escadaria, curtir o pôr do sol e ver o vaivém de carros lá embaixo. Se bater a fome, desça até o café Sensory – lá, os pets podem ficar na parte interna.

Check-in no Beco

O Beco do Batman, na Vila Madalena, virou rota obrigatória de turistas e paulistanos. Nada mais “instagramável” do que fazer uma selfie com os grafites coloridos ao fundo. Percorra as ruelas, fotografe seu pet na frente dos muros e saiba que ele vai virar celebridade. A Ella está no “rolo de fotos” de muita gente, depois do nosso ensaio por lá. No final, faça um pit stop no café Romeo Romeo (Travessa Alonso, 15), que tem um deque fofo, com mesas coletivas e uma árvore no meio.

Um clássico para almoçar

No centro de São Paulo está um dos seus maiores cartões-postais, o edifício Copan – e, nele, o Bar da Dona Onça. No restaurante, aclamado pela crítica e amado pelo público, cães são aceitos nas mesinhas da frente – que estão longe do trânsito de carros, têm um bom espaço e poltronas confortáveis. Em tempo: os garçons amam os clientes peludos.