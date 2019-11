Literatura e história na baiana Cachoeira

O Estado de S.Paulo 21 de outubro de 2014 | 02h06

É duro para qualquer festival de literatura concorrer com a aclamada Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), mas a baiana Cachoeira, a 110 quilômetros de Salvador, mostra que o importante é celebrar as letras. Dona de um considerável - porém pouco conhecido - patrimônio arquitetônico, histórico e cultural, a cidade realiza a 4.ª edição da Flica (Festa Literária Internacional de Cachoeira), entre 29 de outubro e 2 de novembro.

Gratuito, o evento recebe no claustro do Conjunto do Carmo importantes pensadores e escritores nacionais e estrangeiros. Homenageada do ano, a enfermeira e escritora Mãe Stella de Oxóssi compõe o plural quadro de debatedores com o dramaturgo romeno Matéi Visniec, o escritor angolano Ondjaki e o filósofo lituano Leonidas Donskis. Destaque também para a mesa em celebração a João Ubaldo Ribeiro, morto em julho deste ano, e para a participação de Paulo Lins, Ana Maria Machado e Gonçalo M. Tavares. Para as crianças, a Fliquinha terá oficinas para estimular nos pequenos a sede pelas letras.