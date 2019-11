2013

Preço:

R$ 45

Editora:

Seix Barral

Tiempo de Silencio. Ambientado na Madri dos anos 1940, o romance de Luis Martín-Santos, lançado em 1962, narra a trajetória de um médico que pesquisa a cura para o câncer. Com ele o leitor percorre diversos cenários e camadas sociais da capital espanhola, inclusive as miseráveis, nos primeiros anos da ditadura franquista.

2013

Preço:

R$ 40

Editora:

Geo Planeta

Madrid de Cerca. Mais específico que o guia Lonely Planet convencional sobre Madri, esta edição é mais intuitiva e instiga o viajante a elaborar um roteiro de acordo com seus interesses. As indicações privilegiam endereços que permitem sentir o clima nativo em passeios pelos bairros, pela vida noturna e pela gastronomia da cidade.

2013

Preço:

R$ 40

Editora:

Alfaguara

Misericordia. Benito Pérez Galdós (1843-1920), um ícone do realismo do século 19 e da literatura espanhola, captava diálogos e atmosferas caminhado por Madri. Neste romance emblemático sobre exclusão social, ele fala do cotidiano das classes mais baixas. Em Madri, há uma livraria com o nome do escritor, na Rua Hortaleza, 5 (perezgaldos.com).