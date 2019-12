Lojas do Galaxy's Edge têm de tudo para quem quer ser um Jedi

O Galaxy's Edge, complexo da Disney dedicado à saga Star Wars, é capaz de levar os fãs à loucura - e a gastar muitos dólares. Além de atrações como Rise of Resistance, o espaço tem restaurantes e lojas em que é possível comprar sabres de luz, roupas oficiais dos personagens e até montar seu próprio droid. Confira seguir alguns destaques.

Droid Depot

No local, os visitantes montam seus próprios droids, que podem ser réplicas do R2-D2 ou do BB-8, ou no formato que preferir. As cores também são bem variadas. Basta escolher as peças que ficam circulando por uma esteira e ir para a mesa de montagem, com parafusadeiras elétricas. É bem fácil montar. Para levar o droid para casa é preciso gastar US$ 99.

Oga’s Cantina

Entre os restaurantes do complexo, o bar-balada de Batuu serve drinques e bebidas (para adultos e crianças) animado pelo DJ robô R-3X. O balcão é bem grande e há mesas circulando o bar. Ponto perfeito para descansar das caminhadas ou baixar a adrenalina após ir nos simuladores.

Sabre de luz

É possível montar o seu sabre de luz na atração. Ele custa US$ 200 e pode ser uma réplica dos usados por Luke, Vader, Windu, Rey ou Yoda. Há toda uma bela encenação antes da montagem que vale a pena ser vista.

Seja um Jedi

Há uma loja no mercado que vende as roupas oficiais dos personagens, como a túnica dos Jedi. Há, inclusive, o traje completo usado por Rey, que é sucesso entre criançada. Custam em média US$ 120.

Loja de pets

No Criature Stall, você pode adotar um bichinho de uma galáxia distante. Os Porgs são os mais fofos, mas fazem muito barulho. Os mais divertidos são os Kowakian, chamados também de macacos do espaço. Eles são os bichinhos falantes que ficam na barriga do Jabba.

Millenium Falcon

A nave mais famosa de Star Wars está lá, no centro do Galaxy's Edge. Além de ser o ponto preferido para fotos dos visitantes, ela também é uma atração, o simulador Smugglers Run, em que os visitantes viram pilotos, atiradores e engenheiros da Millenium em uma missão de contrabando bastante perigosa. A dica é tentar ficar na ponta da fila para ser o piloto. Definitivamente é a função mais divertida de todas.