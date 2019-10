Londres: o paraíso das livrarias

Na primeira vez que fui a Londres, pedi a um amigo que vivia lá indicações sobre livrarias. “De que tipo?”, quis saber ele. Fiquei sem graça: não sabia que tinha de especificar. Mas, tendo em vista que estávamos no centro do mundo literário de fala inglesa, a pergunta dele era inteiramente razoável.

Essa ideia de exuberância voltou imediatamente num recente retorno meu à cidade – mas dessa vez eu estava mais bem-preparado para as dimensões do mercado literário londrino. Você está procurando por uma primeira edição de Brideshead Revisited? Sem problema. Um mapa medieval? Você também encontra. Quer brochuras recentes? Por aqui, por favor. Seja qual for sua área de interessse, Londres tem uma livraria para você.

Localizada perto da estação de metrô de Baker Street, a matriz dessa rede focada em viagem e turismo recebe você com uma seleção impecavelmente escolhida de ficção e não ficção. Mas a real atração está no fundo da loja. São três andares de livros, organizados por gênero e por país, incluindo romances de Javier Marías dispostos confortavelmente ao lado de Lonely Planet. Com corrimãos de madeira e charme eduardiano, é uma das livrarias mais fotogênicas da cidade. 83 Marylebone High St.; (+44) 20-7224-2295; dauntbooks.co.uk

Se eu tiver de citar uma livraria para agradar a todos, o primeiro nome que vem à mente é Any Amount of Books. É uma das poucas remanescentes do bairro livreiro imortalizado por Hellen Hanff no romance 84, Charing Cross Road (nesse endereço hoje existe um McDonald’s). O visitante vai se ver em meio a um festival de gêneros, formatos, preços. Garimpeiros de edições raras podem vasculhar no estoque de livros antigos na parte da frente, enquanto os que procuram títulos de interesse geral se esbaldam nas prateleiras da frente. Mas um alerta: se sua agenda para o dia estiver muito cheia, é melhor ficar atento, pois há o risco de você passar o dia lá dentro. 56 Charing Cross Rd.; (+44) 20-7836-3697; anyamountofbooks.com

Essa instituição londrina, antes famosa pela bagunça (títulos mal organizados e falta de caixas registradoras), reinventou-se recentemente como moderna rede livreira. Nos cinco andares da matriz, na Charing Cross Road, os livros estão organizados de maneira clara e racional (alguns clientes se queixam de que na nova reencarnação falta um pouco de personalidade). Amantes de livros podem encontrar rapidamente o que querem. Para quem procura, por exemplo, um livro de autoajuda intitulado, digamos, A Boa Gramática É Sexy, a Foyles é sem dúvida o lugar indicado. Há também uma agradável cafeteria no andar de cima. 107 Charing Cross Rd.; (+44) 20-7437-5560; foyles.co.uk/bookstore- charing-cross

Você sabia que no universo de Harry Potter o teritório mágico de Diagon Alley é acessado através de um modesto pub da Charing Cross Road? Os livreiros da vida real da Cecil Court sabem, e as livrarias locais informam isso via megafone a grupos de interessados. Peter Ellis é uma livraria old school que se especializou em primeiras edições de livros modernos. Se seu livro favorito foi publicado no século 20, ali é o lugar certo para encontrar o exemplar - impecável - com o qual sempre sonhou. 18 Cecil Court; (+44) 20-7836-8880; http://peterellisbooks.com/

Há um Bat-sinal em frente da Gosh, livraria que oferece aos fãs de quadrinhos quase tudo que existe no mundo de comics. A estética da loja é discreta, mas o estoque não: cada balcão e prateleira têm pilhas de gibis de todos os tamanhos, formatos e cores. Além dos super-heróis tradicionais (incluindo seções de mestre do ramo como Alan Moore e Neil Gaiman), há também uma grande seleção de quadrinhos infantis, uma parede inteira de gibis alternativos e uma seção de ficção geral – esta última, um forte argumento de que a questão de gênero há muito chegou às páginas dos quadrinhos. 1 Berwick St.; (+44) 20-7437-0187; goshlondon.com

PERSEPHONE BOOKS

Essa livraria não é apenas um charmoso outlet, mas também sede da editora do mesmo nome, que vem trazendo de volta escritoras esquecidas do século passado. O catálogo da Persephone tem mais de 130 títulos. A equipe de venda conhece o estoque. Pedi uma sugestão de um bom romance ambientado em Londres e, em segundos, foi pedida pelo telefone uma cópia de There Were No Windows (1944) , de Norah Hoult. 59 Lamb’s Conduit St.; (+44) 20-7242-9292; persephonebooks.co.uk

Embora os norte-americanos estejam familiarizados com a fama literária da Charing Cross Road, os bairros próximos de Bloomsbury e Saint Pancras também abrigam excelentes livrarias. Comece visitando ali a mais antiga livraria LGBT+ da Grã-Bretanha. A escritora Sarah Waters chamou-a de “melhor loja britânica de livros de interesse de lésbicas, gays e transexuais”. A loja é também um centro da grande comunidade LGBT+ de Londres, com quadro de avisos, agenda de eventos e discussões e entradas para telas interativas de autoria de Paud Hegarty, ex-gerente da casa e ativista gay que morreu em 2000. 66 Marchmont St.; (+44) 20-7278-7654; gaystheword.co.uk

Na esquina da Gay’s the Word fica a escada que desce pra a Skoob Books (sacou o nome?), um sebo underground de mais de 50 mil títulos a preços sem concorrência. O fator surpresa é chave: a loja é cheia de escaninhos e atalhos para se descobrir e se perder neles. O sebo se vangloria de uma ampla seleção de livros de não ficção que inclui filosofia, história, política e ciências. A seção de ficção inclui coleções completas de clássicos Penguin das séries orange & black. A tubulação no teto baixo e os dutos de aquecimento reforçam a sensação de que você está para descobrir alguma coisa especial. 66 Brunswick (esquina com Marchmont Street); (+44)

20-7278-8760; skoob.com

Numa barcaça holandesa de 100 anos, funciona um legítimo sebo. Seu estoque vai de clássicos da fotografia a ficção contemporânea. Quanto mais você se aventura pelo interior, mais acolhedora a livraria se torna. Na seção infantil, embaixo, há um sofá em forma de L que atrai clientes e o cão da livraria. No convés, há música ao vivo. Se estiver fazendo frio, um fogão de lenha mantém os clientes aquecidos enquanto garimpam. Regent's Canal at York Way; (+44) 79-7688-6982; facebook.com/wordonthewater

/ TRADUÇÃO DE ROBERTO MUNIZ