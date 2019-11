Londres sob a lupa de Sherlock

.

SAINT PAUL – Catedral (no alto) abrigou cenas de lutas e cavalos; o Holmes de Robert Downey Jr. e o Watson de Jude Law surgem menos formais

Sherlock Holmes ganhou a estampa de Robert Downey Jr. O amigo Watson, o rosto de Jude Law. Mas a paisagem inglesa usada por Sir Arthur Conan Doyle para ambientar as aventuras do detetive mais famoso da história continuam genuínas representantes dos domínios da rainha.

Os cenários que serão vistos no filme Sherlock Holmes, com estreia mundial prevista para janeiro de 2010, foram todos garimpados pelo diretor Guy Ritchie em Londres (e Manchester). Na trama, a dupla perseguirá o inimigo Blackwood para desmantelar seu plano de destruir o mundo. E nós, como bons aprendizes de detetive, seguimos os passos da produção para mostrar os locais que serviram de set para o filme.

Prepare-se para ver Holmes mais aventureiro e menos formal que de costume (tanto que as filmagens renderam três costelas quebradas a Downey Jr.).

A Catedral Saint Paul, por exemplo, com seu clima vitoriano da Londres do século 19, foi considerada perfeita para cenas com cavalos e de lutas. Desça na Estação South Bank do metrô, de onde se tem uma bela vista da catedral, na outra margem do Rio Tâmisa, e siga pela Millennium Bridge.

No Sherlock Holmes Pub, ali por perto, peça a cerveja Sherlock Holmes Ale e se divirta assistindo a antigos programas de TV com o detetive.

Caso as filmagens ainda não tivessem terminado, você poderia encontrar o elenco em pessoa no The Punch Bowl, bar de clima mais intimista em uma ruazinha escondida de Mayfair, cujo dono é o próprio diretor Guy Ritchie.

A igreja de Saint Bartholomew, na região de Smithfield, integra a lista de templos usados como locação. Ali foram rodadas cenas da cripta de Holmes. Faça a visita perto da hora do almoço: a região é cheia de restaurantes tentadores.

Takes com clima de mistério foram feitos no Cemitério Brompton e no Freemasons Hall - este, sede da maçonaria durante 230 anos, hoje aberto a visitas gratuitamente.

A Baker Street é aposta certeira no roteiro Sherlock Holmes em Londres. A estação de metrô da rua, uma das mais charmosas da cidade, exibe uma estátua do detetive, com 2,75 metros de altura. Adiante está o museu do herói, no prédio onde, de acordo com Doyle, ele e Watson moraram entre 1881 e 1904. Você entra na sala de estar e percebe que o lugar continua exatamente como foi descrito nos livros. Na frente da lareira estão objetos pessoais: a lupa, a boina e o cachimbo.

MANCHESTER

A Prefeitura de Manchester virou, no filme, o Parlamento inglês. O grande salão fez papel da Câmara dos Lordes - e a sala das esculturas, o quarto de Lorde Coward, o líder dos maçons na trama.

Catedral Saint Paul: www.stpauls.co.uk; a entrada custa 11 libras (R$ 31)

Sherlock Holmes Pub: 10-11 Northumberland Street; www.sherlockholmespub.com

The Punch Bowl: 41 Farm Street

Igreja de Saint Bartholomeu: www.stbarts.org

Cemitério Brompton: www.royalparks.org.uk

Freemasons Hall: www.ugle.org.uk

Museu Sherlock Holmes: 221B Baker Street; www.sherlock-holmes.co.uk; 6 libras (R$ 17)