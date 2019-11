Maboneng, síntese da Johannesburgo jovem e criativa

JOHANNESBURGO - Com seu vestido quadriculado customizável e tênis amarelos de estampa camuflada, a estilista tanzaniana Anisa Mpungwe é a cara de Maboneng. Sócia da loja Morphé, onde vende suas próprias criações e as da também estilista Marize Malan, ela vai desfiando, na conversa, seu novelo de talentos.

O tapete de flores no piso ela confeccionou por conta própria porque não encontrava nada de que gostasse de fato. “E também era mais barato.” O tipo de roupa que gosta de criar e usar é “confortável e multifuncional, para vestir qualquer tipo de corpo”, diz, enquanto amarra e desamarra o vestido, ilustrando a fala com as muitas formas de usar a peça. Tudo descomplicado. E original.

Maboneng é mais um bairro da safra dos ex-abandonados, hoje descolados no centro de Johannesburgo. O mais expressivo deles, pelo tamanho e pela diversidade. Alvo do projeto imobiliário e urbanístico Maboneng Precinct , que abrange vários quarteirões. Começou quando parte da área foi comprada por uma certa família Lieberman, que, junto com obras estruturais, barateou aluguéis para artistas e pequenos lojistas. A partir daí, mais e mais construções, novas e reformadas, ganharam uso misto, residencial e comercial.

O epicentro do movimento é o conjunto de galpões Arts on Main, que tem nas galerias de arte o seu carro-chefe, e nos empreendimentos nascidos das vocações pessoais e dos projetos de vida a sua razão de ser. O que fica claro logo na primeira parada do tour, a galeria da organização sem fins lucrativos I Was Shot in Joburg

Trata-se de uma iniciativa para ensinar fotografia a ex-crianças de rua de Johannesburgo, com nome de dupla interpretação (pode significar “fui alvejado em Joburg” ou “fui flagrado em Joburg”). Pelo espaço, estão expostos pôsteres, almofadas, camisetas (desde 280 rands, R$ 70 cada) e muitas, muitas fotos nas paredes pintadas de preto. “Ensinamos os meninos a encontrarem beleza por meio da fotografia, mesmo nos lugares mais duros da cidade”, conta Bernard Viljoen, idealizador do projeto.

Sempre assim. Domingo é o grande dia no Arts on Main. Subindo e descendo escadas, entrando e saindo de galpões, esbarra-se a todo tempo com artesanato vendido em bancas, esculturas ao ar livre, mostras individuais dentro das galerias, verduras, frutas, pães e doces caseiros de pequenos produtores.

Barracas de comida ocupam o pátio central, onde as mesas estão instaladas sob as árvores. O terraço em cima do restaurante Canteen recebe o projeto Rooftop Salsa, criado pelo músico e jornalista Samson Mulugeta, ícone do ritmo na cidade. A juventude local dança com vista para as copas das árvores e os telhados do centro. A festa começa no fim da manhã e segue pela tarde afora, entre rodopios e um pouco de descanso nos sofás do espaço. Ali, gasto bastante tempo apenas observando, na companhia de uma cerveja Swagga Country Ale, artesanal, feita em Johannesburgo.

O clima artístico e cultural se esparrama pelas ruas fora do Arts on Main. Lojas enfileiram itens decorativos, cosméticos artesanais, tecelagem africana, roupas que não se pode encontrar em outros endereços. Há bicicletaria e estúdio de tatuagem. Grifes internacionais passam bem longe, enquanto um mercadinho antiquado resiste como se fosse um contraponto, o atendente conversando com vizinhos na porta.