Macapá tem festival de verão com programação grátis

SÃO PAULO - É inverno em boa parte do Brasil, mas em Macapá, capital do Amapá, que é cortada pela linha do Equador e tem uma porção no hemisfério Norte, o clima é de verão. E para aproveitar, a cidade recebe o Festival Macapá Verão durante este mês de julho. O evento tem diversas atrações, como exposições, apresentações de dança, teatro e shows até o dia 2 de agosto. Tudo grátis.

A ideia do festival é fortalecer e difundir a cultura da região amazônica promovendo artistas locais e incentivando o turismo na região, que se beneficia de paisagens naturais incríveis. Veja alguns deles na nossa galeria e vai se programando:

Serviço

Festival Macapá Verão

Quando: Até 2 de agosto

Quanto: Grátis

Programação: macapa.ap.gov.br