Marrocos: o que fazer e como explorar atrações além de Marrakesh

A cidade mais turística do Marrocos reúne mesmo uma quantidade impressionante de atrativos para os visitantes. Com voos diretos e diários a partir de inúmeras cidades europeias, Marrakesh seduz de cara com sua imperdível medina. É ali na cidade antiga que se concentram seus principais pontos turísticos e até um importante patrimônio histórico: a Praça Jemaa el Fna.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas as atrações do Marrocos vão muito além de Marrakesh. Casablanca foi a cidade que ficou no imaginário popular quando o assunto é Marrocos – e é mesmo a maior do país. Com muito mais contrastes e exotismo do que o clássico filme com Humphrey Bogart que trouxe fama internacional à cidade, Casablanca é também grande, barulhenta e intensa como qualquer metrópole do século 21 – e a única cidade do país com voos diretos desde o Brasil com a Royal Air Maroc.

Melhor se concentrar em destinos mais peculiares, como as cidades próximas à cadeia do Atlas, por onde se estendem vilarejos berberes dos séculos 16 e 17 e cooperativas que produzem o cobiçado óleo de argan.

Ou se encantar com o Deserto do Saara e seus acampamentos de luxo, onde os turistas passam a noite em meio a tendas charmosas, de onde se observa o céu absurdamente estrelado depois dos jantares com música e gastronomia típicos.

Viajar pelo Marrocos, no entanto, requer tempo. As distâncias são grandes, a geografia, montanhosa e as estradas nem sempre ajudam. Por outro lado, as paisagens são lindas e as cores intensas estão por toda parte. Dos temperos, roupas e objetos de artesanato que se espalham pelos mercados a cidades como Chefchaouen, toda pintada de azul e branco, tudo parece feito para virar post do Instagram ou quadro na parede.

É seguro?

Em termos de segurança, o Marrocos é, em geral, tranquilo (embora sempre haja espertinhos aqui e ali). Mas mulheres viajando sozinhas costumam se incomodar com o assédio constante. Meu conselho é tomar algumas precauções, como não andar em locais ermos e só tomar táxis recomendados pelo seu hotel, atração turística ou restaurante.

Vale também prestar atenção às vestimentas. Por ser majoritariamente muçulmano e bastante conservador nas cidades menores, recomenda-se às mulheres evitarem roupas decotadas e saias e shorts curtos. No verão faz muito calor, mas peças leves de materiais como linho refrescam mesmo com mangas compridas – e ainda ajudam a proteger do sol.

ANTES DE IR

Como chegar: a Royal Air Maroc tem voos diretos entre São Paulo e Casablanca quatro vezes por semana. A tarifa ida e volta, para voar em outubro, começa em R$ 3.405,38. O percurso dura 9h30.

Compras: o dirham é a moeda oficial (a conversão para o real é praticamente 1 para 1). Muitos estabelecimentos também aceitam euros. Nos souqs (os mercados populares), a regra é pechinchar. Comece oferecendo metade do valor pedido para o vendedor e tenha paciência na negociação. Alguns vendedores são bem insistentes, mesmo com quem não demonstra interesse.

Idiomas: árabe e francês são os oficiais.