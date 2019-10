Medellín: novos ares para uma nova fase

Caía uma chuva fina quando o meu transfer do aeroporto parou em Medellín. Desembarquei, deixei a bagagem no quarto e fui conhecer o bairro El Poblado, uma versão de Pinheiros ou Palermo colombianas, para ficar nos exemplos paulistano e portenho.

Como nos “primos” de outras grandes cidades, El Poblado é um grande distrito de classe média, com importantes avenidas, lojas, supermercados, prédios, escritórios, metrô (estação Poblado). A comparação também tem outro motivo: o núcleo jovem/descolado/hipster, que em vez de circular pelo eixo da Rua dos Pinheiros ou de Palermo Soho, se espalha pela Parque Lleras, abrangendo algumas quadras com grafites, varais de luzinhas e paredes instagramáveis.

Caminhei por lá algumas tantas vezes, mas não cheguei a ir além de casquinhas em uma sorveteria gourmet de um chef italiano. O movimento é frequente durante todo o dia, mas as ruas são tomadas de gringos e jovens locais a partir das 18 horas e a animação se estende noite adentro.

Essa atmosfera faz parte dessa nova Medellín, que busca recriar o que já foi a cidade mais violenta do mundo - e essa dedicação, de se reconstruir, me pareceu presente até na fala de moradores com os quais conversei.

A cidade é repleta de grandes obras que parecem ter saído da prancheta de algum arquiteto renomado. São muitos projetos recentes impressionantes, mas raras as construções antigas. Entre as exceções está o Museo de Arte Moderno, cuja sede une uma antiga usina siderúrgica da década de 1938 a uma edificação inaugurada em 2015, com estéticas completamente distintas. Além da arquitetura em si, as exposições do espaço trazem artistas latinos e de fora do continente, além de ter uma praça, bancos e lojinhas convidativas. O ingresso custa cerca de R$ 15, com entrada grátis na última sexta-feira do mês.

Boteros por toda parte

A minha parada seguinte já foi na região central, mas não em um ponto turístico. Pelo contrário: por ser perto de um terminal de transporte, a Praça San Antonio não chama muito a atenção de viajantes, mas é simbólica ao se pensar nas mudanças da Colômbia.

Ali, em 1995, um atentado a bomba deixou 29 mortos e destruiu parcialmente a escultura El Pájaro (“o pássaro”), de Fernando Botero. Tempos depois, o artista, nascido em Medellín, doou uma nova versão da peça, que foi colocada do lado da antiga, como uma forma de mostrar o passado e o futuro do País.

Mais alguns minutos de caminhada e voltei a encontrar a obra de Botero, dessa vez na praça que leva o nome do artista e na qual estão distribuídas mais de 20 peças de bronze de alguns metros de altura. Por ali, viajantes e nativos (conhecidos como paisas) se debruçam e tiram fotografias com homens, mulheres e animais com as proporções volumosas típicas do autor.

A praça fica entre as outras duas atrações da região: o Palácio da Cultura Rafael Uribe Uribe e o Museu de Antioquia. O primeiro é um grande prédio quase centenário de estilo gótico e chamativo pela combinação de duas cores, quase formando listras. Com entrada gratuita, ele dá acesso a mirantes para a região central, dos quais se destaca um junto às cúpulas e com vista para um grafite na empena de um prédio feito a partir de uma pintura de… claro, Botero.

Atrações do Palácio

Também vale ficar de olho na programação do Palácio, que costuma receber exposições, oficinas e mostras de cinema. O mesmo se aplica ao Museu de Antioquia, no qual assisti a um concerto gratuito com a orquestra sinfônica local no finzinho daquela tarde, depois de fazer uma refeição em um dos dois cafés do espaço.

Antes, fiz a visita guiada diária do museu (sempre às 14h), que percorre uma parte das tantas salas de exposição. Ao fim do passeio, o visitante pode explorar o restante das mostras, tudo pelo valor do ingresso normal (cerca de R$ 22).

O museu leva o nome de Antioquia, departamento em que está Medellín, mas tem ares de ser um “museu Botero” pelas dezenas de obras que o autor doou para a instituição e que ocupam uma sala inteira. Dentre as pinturas mais conhecidas, está uma em homenagem ao filho Pedro (morto ainda criança em um acidente de carro) e outra que retrata o momento em que Pablo Escobar foi morto. O acervo traz, ainda, obras de arte contemporânea e dos séculos passados, além de artefatos arqueológicos e artesanais colombianos.

Jardim Botânico e arredores

No dia seguinte, parti para a região do Jardim Botânico. Com entrada franca, o espaço é uma espécie de parque de lazer e atividades esportivas, apesar da calmaria que encontrei logo do início da manhã, em que os corredores dividiam a pista com as iguanas que tomavam banho de sol. Por lá, alguns moradores disputavam mesinhas perto de uma antiga locomotiva transformada em cafeteria.

A parte mais esperada para mim era o orquidário, cujo projeto arquitetônico parece flutuar, lembrando grandes balões quadrados ou uma colmeia. Enquanto tentava uma selfie, observei uma jovem que fazia fotos para um possível book de debutante e dezenas de pessoas em uma aula de ioga.

Do lado do Jardim Botânico, ficam outras das grandes atrações de Medellín: o Parque Explora, um museu natural interativo e tecnológico, que abriga também um aquário. A entrada custa cerca de R$ 35, mas chega a R$ 50 se combinada com o planetário, do outro lado da rua - onde também fica o Parque de Los Deseos, que é público.

Parti, então, para o Museo Casa de la Memoria, outro dos projetos arquitetônicos recentes, voltado à memória dos que morreram ou se opuseram aos conflitos armados na região. O espaço reúne uma série de tecnologias interativas para acessar o acervo de depoimentos, notícias e registros, dando rosto e voz a quem testemunhou centenas de mortes. Para a experiência ser mais completa (e tocante), recomendo baixar o aplicativo, que, assim como o ingresso, é gratuito.

Encerrei a tarde com uma caminhada pela Plaza de los Pies Descalzos, em que os visitantes são convidados a andar sem calçados. Na prática, os adeptos acabam sendo mais as crianças, mas o espaço é tranquilo e próximo de um conjunto de cafés e restaurantes no meio de mais uma das quadras de arquitetura contemporânea, dessa vez representada pelo Teatro Metropolitano, a Plaza Mayor e um centro de convenções.

Bate-volta

Destinei a minha última tarde hospedada em Medellín para um bate e volta para Guatapé, a quase duas horas de distância. Há quem faça o passeio com agências, mas preferi comprar uma passagem na rodoviária. O segredo é pedir para descer na Piedra del Peñol, uma das principais atrações, um pouco antes da chegada à cidade. O caminho é rural e passa perto de pequenas propriedades.

Em Medellín, há quem diga que La Piedra é o “Pão de Açúcar colombiano”. Tamanho orgulho já fica claro logo na estrada, quando uma placa dá boas-vindas “à vista mais bonita do mundo”.

De fato, ela é linda, mas tem um detalhe: é preciso subir mais de 700 degraus. Cansa, e bastante, mas paradas estratégicas para admirar a vista, tirar fotos, tomar fôlego e se hidratar atenuam a situação para os que estão com um condicionamento físico razoável. Lá de cima, uma vista de 360 graus inclui as águas esverdeadas do Lago Guatapé.

Depois de recuperar o fôlego de subir o monólito e me refrescar com um picolé, segui para o centrinho de Guatapé. O deslocamento costuma ser feito de tuc-tuc e leva uns 10 minutos.

A cidade é conhecida pelos zócalos, representações de temas variados feitas em relevo e com muitas cores nas fachadas das casas, com motivos que vão de carneiros e dragões aos tradicionais tuc-tucs.

Também dá para aproveitar para comprar souvenirs e provar pratos típicos como o merengón, um doce com creme, merengue e frutas, ou a bandeja paisa, um grande prato com banana, carne moída, ovo frito, abacate, arroz, feijão, chorizo e outros itens.