É uma ideia curinga, da qual pais e mães podem lançar mão para conseguir adesão em diversas atividades. Funciona muito bem para programas ao ar livre, vale também para visita a animais e até para uma ida à praia (desde que você leve um sanduíche; aventura sem piquenique não é aventura de verdade). Há várias aventuras legais para crianças e acessíveis de carro a partir da cidade de São Paulo.

O teleférico de São Vicente leva em 15 minutos aos 170 metros de altura do Morro do Voturuá, também conhecido como Morro da Asa Delta, porque é dali que partem esses voos. Do alto enxergam-se toda a extensão da Praia do Itararé, a Ilha Porchat e a orla de Santos, até o porto e a balsa para o Guarujá.

Pertinho da balsa está o Aquário Municipal de Santos, o mais antigo do Brasil. Tem cerca de 200 espécies de animais em mais de 30 tanques. Essas atrações não podem ser visitadas no momento: a Baixada Santista decretou lockdown até 4 de abril. Praia Grande chegou a 100% de ocupação de leitos de UTI para covid-19 no fim de semana. Em Santos, há hospitais sem respiradores disponíveis.

Em Ubatuba, é possível visitar aldeias indígenas, como a Boa Vista – que realizou, na quarta-feira, a cerimônia de passagem de cargo para o novo cacique, Marcos Tupã. A aldeia tem um programa turístico com trilhas, banho de rio e visita à Casa de Reza. Mas, para aldeias indígenas de todo o Brasil, não receber pessoas de fora é, neste momento, a principal estratégia para evitar a propagação do vírus.

A Fazenda Radical é um programão para fazer com crianças e adolescentes em Monte Verde (MG), a 160 quilômetros da capital paulista. São várias atividades desafiadoras: tirolesas radicais a 70 metros de altura, passeio de quadriciclo, arvorismo, arco e flecha. Bem perto está a Escola de Falcoaria, que oferece interação com esses animais e a oportunidade de fazê-los voar. Nada disso pode ser visto agora: Monte Verde paralisou o turismo e o comércio pelo menos até 1º de abril.

O megaferiado que viveremos a partir dessa sexta-feira é o mais esquisito que poderia existir. Um feriado que ninguém quer. Que não é uma pausa para descansar e viajar, mas um sacrifício coletivo para a gente tentar evitar mais mortes, mais dor, mais famílias destroçadas e luto coletivo. É um feriado para ficar em casa. Fique em casa.

Mas não sem alguma aventura. A Netflix lançou há menos de um mês o novo filme interativo do aventureiro Bear Grylls. O programa funciona como a série Você Radical, lançada pelo mesmo serviço de streaming em 2019, com episódios que pedem ao espectador decisões para ajudar o explorador a sobreviver em ambientes ao ar livre. Em Você Radical–Safári (2021), Bear tem a missão de, ao mesmo tempo, salvar animais selvagens e não ser devorado por eles. Para quem assiste, é um bonito passeio pela África do Sul.