Mendoza: vinícolas, restaurantes e charme aos pés dos Andes

Criativo, mescla tradição mendocina e influências internacionais. O menu degustação de seis tempos custa 1.200 pesos (R$ 104), sem bebidas. Com harmonização de vinhos e jantar na cave, 350 pesos (R$ 31).

A 15 minutos de Mendoza, em Godoy Cruz, o famoso chef argentino exibe sua cozinha de fogo andina, acompanhada dos melhores vinhos de Mendoza (a adega tem 600 rótulos). O jantar para dois, com vinho, custa cerca de R$ 400. O chef também assina o menu do Siete Fuegos, no The Vines, resort no Valle del Uco.

Há duas opções de menu: Estación (US$ 26 ou R$ 99), com aperitivo, entrada, prato principal, chá e sobremesa, e Degustacíon (US$ 37 ou R$ 135), com mais opções, incluindo queijos, assinados pelos chefs Mariano Gallegoe e Florencia D' Amico, casal que comanda o restaurante em Vistalba.

Esse bistrô abre do café da manhã ao jantar, com sanduíches, ovos e pratos atuais. É comandado pela chef Vanina Chimeno, casada com Francis Mallmann (com quem compartilha a gastronomia do despretensioso Orégano).

Badalada cervejaria artesanal de Alejandro Vigil, enólogo-chefe da Bodega Catena Zapata. Fica no número 383 da Avenida Arístides Villanueva, a rua dos bares da moda na cidade. As cervejas de guarda envelhecem em barris de carvalho. Uma pinta (500 ml) custa a partir de 110 pesos (R$ 9,50).

Misto de padaria e cafeteria, tem pátio externo com mesinhas, lanches sanduíches e pães. Peça o café com medialuna (croissant doce) por 120 pesos (R$ 11). Depois, cruze o pátio e entre na GO Wine Bar para comprar seus vinhos.