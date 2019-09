México por menos: como viajar para um resort 5 estrelas sem gastar muito

Engana-se quem pensa que se hospedar em hotel luxuoso em praias caribenhas significa um rombo no orçamento ou se trata de uma viagem que poucas pessoas têm condições de encarar (e pagar). Com algumas práticas eficientes, é possível desfrutar de férias incríveis, curtindo o mar do México com tudo o que se tem direito. A seguir, listamos dicas certeiras.

. Viaje na baixa temporada. Pode parecer óbvio, mas a diferença dos preços é bem grande - e isso vale para todo tipo de serviço, do transporte à hospedagem. Fora dos períodos de superlotação, é possível encontrar valores bem mais interessantes, enquanto o clima se mantém sempre favorável, ou seja, sol abundante o ano inteiro. Só fuja de feriados, pois aí a regra não se aplica. Antes de marcar sua viagem, investigue as datas de recessos em outros países, como o Spring Break americano, que costuma lotar os mares do Caribe.

. Pesquise bastante as passagens aéreas. Utilize sites de monitoramento de preços para encontrar voos mais em conta. Há ferramentas online que mostram as opções mais baratas, como Skyscanner e Google Flights. Uma alternativa é recorrer a agências de viagens, que também podem conseguir bons preços.

. Aproveite promoções dos resorts. É possível encontrar condições especiais durante campanhas realizadas pelos resorts. A Palladium Week, por exemplo, é uma promoção anual que oferece descontos interessantíssimos. Neste ano, a Palladium Week acontece de 24 de setembro a 3 de outubro, quando todos os seis resorts do grupo no Caribe, incluindo o novíssimo Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa, têm desconto de até 50% - e até duas crianças não pagam! No Brasil, o super Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa oferece descontos de 45% mais as duas crianças grátis.

Fuja dos taxistas no aeroporto. Dica que vale para qualquer lugar do mundo, mas principalmente no Caribe: nunca acerte com taxistas que abordam turistas no desembarque, pois é grande o risco de pagar valor superfaturado. Se o resort não oferecer transfer gratuito, é melhor contratar previamente o serviço de deslocamento, seja através do próprio hotel ou de agência de viagem. Outra opção é usar serviços de aplicativo, como, quando disponíveis. O transporte público é sempre a alternativa mais em conta, mas é preciso lembrar que nem todas as regiões são atendidas. As regrinhas também se aplicam para o deslocamento entre praias e atrações turísticas.

Compre ingressos pela internet ou escritórios oficiais. Se você quer visitar atrações da região, adquira os tickets online no site administrador, através de agências de viagem ou concierge do hotel. Guias autônomos nas ruas tendem a praticar valores mais altos. Isso sem contar que você tem mais segurança com representantes oficiais.

Chame os amigos para viajar. Já considerou fazer uma viagem com os amigos e respectivas famílias? Com mais gente no grupo, é possível negociar bons descontos em hospedagem, locação de carros ou guias, restaurantes e passeios. Um exemplo: na rede Palladium, a partir de 10 quartos reservados, o valor praticado é até 15% menor.

Desligue o roaming do celular. Aproveite apenas o wi-fi oferecido por resorts e restaurantes. Além de economia no bolso, você está de férias e não precisa ficar conectado o tempo todo, correto?

Leve itens "básicos" na mala. Pode parecer que protetor solar, cremes hidratantes, chapéus e outros itens indispensáveis em destinos de sol só vão sobrecarregar o peso da mala. Mas é melhor levá-los na bagagem do que encarar os preços praticados em locais turísticos, às vezes o dobro ou até o triplo do valor normal.

Opte por resorts all-inclusive, ou seja, com todas as refeições e bebidas servidas à vontade. Ao colocar na planilha as despesas de hospedagem de um hotel que ofereça apenas café da manhã, mais almoços e jantares em restaurantes no mesmo padrão que os oferecidos pelos resorts, a conta certamente será mais elevada. E, se sair do hotel para comer, prefira os restaurantes frequentados pelos moradores para fugir dos preços turísticos.

Procure hospedagens afastadas dos grandes centros. Essa dica é especial para quem gosta de calmaria e sossego. Além de encontrar a tranquilidade que não é comum em centros mais badalados, os empreendimentos costumam oferecer melhores preços por causa da localização mais distante. Se você sonha em conhecer ou revisitar o incrível mar turquesa de Cancún, por exemplo, a dica é ficar na região de Costa Mujeres. A apenas 30 km ao norte do balneário mais famoso do México, Costa Mujeres reúne todas as características naturais da vizinha mais conhecida, mas numa atmosfera muito mais tranquila. A região ainda é pouco explorada, mas já conta com hotéis de infraestrutura impecável, como o Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa.

Viaje durante a semana. Saiba que a maioria dos hotéis oferece preços mais interessantes no meio da semana. Então, para economizar, evite sábados e domingos, caso tenha poucos dias de descanso.

Pague as compras com moeda local. No Caribe, prefira quitar todas as compras em peso. O dólar é aceito, mas a conversão não costuma ser atrativa. Trocar dinheiro em solo mexicano também não é muito interessante, pois faz perder alguns bons reais. Se não puder sacar a grana em espécie no Caribe (diretamente na conta corrente, pagando o valor da moeda oficial), prefira levar pesos desde o Brasil.

