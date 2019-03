Montenegro: cidades muradas à beira-mar

BUDVA - É em Kotor que se pensa primeiro quando o assunto é turismo em Montenegro. Essa cidade do século 5.º deve boa parte de sua fama ao fato de ser um porto de cruzeiros no Mar Adriático – um dos mais bonitos e convenientes, já que o cais fica no coração da cidade.

A parte antiga, murada, é como tantas outras da Europa e, ao mesmo tempo, diferente de todas elas: está praticamente encravada em um paredão rochoso com altura média de 1 mil metros. O efeito dramático da vista é impactante. Para chegar lá no alto e visitar o Castelo de San Giovanni é preciso subir 1.350 degraus.

Mas Montenegro não é só Kotor. Esse pequeno país de 600 mil habitantes e 70% da população formada por cristãos ortodoxos tem 290 quilômetros de um belo litoral, cuja característica mais marcante são as altas montanhas que seguem paralelas à linha da costa. As estradas são escavadas a alguma altura nessas encostas, de forma que a viagem tem a constante paisagem do mar ali embaixo.

MAIS LITORAL

A cidade litorânea de Budva, de 10 mil habitantes, foi nossa principal base em Montenegro. Se o nome soa familiar, é possível que você seja ligado ao circuito europeu de festas de música eletrônica. Budva recebe, no verão, em agosto, o badalado Sea Dance Festival – este ano, David Guetta e Robins Schulz –, que em certas edições também monta palco na vizinha Jaz Beach (diga “Iaz”), frequentadora de listas de praias mais bonitas da Europa, como a própria Budva.

No inverno, o mar serviu como cenário – impecável – para ser admirado da varanda do quarto no Hotel Splendid (desde 80 euros; R$ 345), pé na areia e com uma curiosa estética dos anos 80. Também deu para admirar a transparência do mar na visita à Cidade Velha de Budva, murada, e na Mogren Beach, acessível por uma trilha curta que destaca as rochas cársticas da região.

Em bate-voltas, fomos a Tivat conhecer o Porto Montenegro, um conjunto de apartamentos, hotéis, lojas e marina de luxo. Fornecer infraestrutura a iates é uma das apostas do país para se firmar no segmento de luxo e aumentar a procura turística.

Por falar nisso, em 2017, dado mais recente, o total de brasileiros em Montenegro foi de 1.291.

De Tivat, fomos a Herceg Novi, outra beleza murada à beira do mar de águas verdes.

A porção litorânea da viagem teve ainda visita à cidade murada (sim, são muitas) de Bar, principal porto do país, espremida entre o Adriático e o Lago Skadar, que faz fronteira com a Albânia e oferece uma paisagem linda – mais uma – no caminho entre o aeroporto em Podgorica e a rápida viagem ao litoral.