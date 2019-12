Nem todo mundo pula as sete ondas e veste branco para dar sorte no réveillon. Pelo mundo afora, há tradições já clássicas - como comer uvas à meia-noite, como se faz na Espanha - e outras curiosas. Na Colômbia, por exemplo, quem quer viajar deve dar uma volta no quarteirão carregando uma mala. No vídeo abaixo, veja outras curiosidades de como celebrar o ano-novo pelo mundo.