10 motivos para viajar para o Caribe na baixa temporada

Se você está cansado de encontrar mais gente do que gostaria no seu destino de férias, enfrentar filas e pagar valores estratosféricos, considere viajar na baixa temporada. A dica vale, inclusive, para quem deseja visitar as paradisíacas praias de areia branquinha e águas azuis do Caribe. A melhor época da baixa começa em abril e vai até junho, antes dos furacões (que podem aparecer entre julho e novembro).

Tome-se como exemplo o México, um dos melhores destinos caribenhos. Na alta temporada - férias de verão e recesso de fim de ano -, a lotação é certeira em lugares como a animada Cancún, e mesmo em cantos mais exclusivos, como Costa Mujeres, ali pertinho, também parte da Península de Yucatán. Em períodos de menor procura, os preços caem consideravelmente e o fluxo de turistas é bem mais tranquilo.

A seguir, listamos 10 motivos para visitar o Caribe mexicano na baixa temporada.

1. Curtir altas temperaturas

Diferente de algumas regiões do Brasil, onde a baixa temporada significa termômetros incompatíveis com praia, no Caribe mexicano faz sol praticamente o ano inteiro. Mesmo em períodos de menor procura, as temperaturas se mantêm na casa dos 30 °C. As chuvas costumam ser concentradas e rápidas e são bem-vindas para refrescar o clima.

2. Visitar os sítios arqueológicos sem muvuca

Na alta temporada, os pontos turísticos da península de Yucatán estão sempre superlotados. Fora dos períodos de maior procura, é possível visitar os locais especiais, como as incríveis ruínas maias, a qualquer horário, sem se preocupar com filas ou grandes multidões.

3. Conhecer os cenotes na época mais cristalina

A península de Yucatán abriga alguns dos mais bonitos e procurados cenotes mexicanos. As cavidades naturais de formação geológica que conectam a superfície com águas doces subterrâneas incrivelmente cristalinas são um prato cheio para quem vibra com beleza natural. Só que costumam estar sempre lotados de turistas - com exceção do que se vê na baixa temporada. Além disso, o período coincide com a estação seca, em que há menos crescimento de algas na superfície, deixando o visual ainda mais encantador.

4. Viver como rei sem gastar muito

É justamente na baixa temporada que os resorts mais desejados fazem promoções com preços bastante atrativos. O TRS Coral Hotel, da rede Grand Palladium e localizado na paradisíaca Costa Mujeres, é um exemplo. O requisitado cinco estrelas, exclusivo para adultos, está oferecendo descontos de 45% off, em reservas feitas até dia 30 de janeiro. Basta procurar um agente de viagem para aproveitar a vantagem.

O hotel oferece uma série de serviços especiais, como: mordomos; carrinhos de golfe para deslocamentos; produtos L'Occitane, cafeteira Nespresso, minibar customizado e até menu de travesseiros no quarto, com várias opções de modelo, enchimento, aromas etc.

Reserve as suas férias no TRS Coral Hotel com preços até 45% mais baratos!

5. Não precisar disputar espaço na areia

O caribe mexicano é destino dos mais procurados. Na baixa temporada, as areias brancas e o mar azul são menos frequentados e, por isso, você não precisa acordar tão cedo para garantir um bom lugar à beira-mar. No TRS Coral, os hóspedes têm acesso a uma área vip na praia, em qualquer época do ano.

Confira os preços especiais do TRS Coral Hotel na baixa temporada. Faça uma simulação aqui.

6.Curtir restaurantes sem espera

Na baixa temporada, agendar aquele restaurante requisitado fica sempre mais fácil. Se quiser vivenciar a experiência de espaços gastronômicos internacionais, a dica é aproveitar os valores atrativos dos resorts. O TRS Coral Hotel conta com mais de 20 opções de restaurantes e bares exclusivos, incluindo o Chic Cabaret & Restaurant, espaço que combina gastronomia com shows. Os hóspedes do hotel também podem fazer reserva nos restaurantes à la carte do Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa, do mesmo grupo e ao ladinho do TRS Coral.

7. Comprar passagens mais baratas

Em períodos de menor procura turística, as companhias aéreas também reduzem os preços das passagens para os destinos mais requisitados. Comprando com antecedência (as agências de viagem ajudam muito nesta hora), é possível encontrar passagens com descontos às vezes de até 50% do valor cheio.

8. Não precisar fazer reservas antecipadas

Se você é da turma que não quer se estressar com nada, nem ficar consumindo o curto tempo antes das férias fazendo reservas de passeios, transfers ou serviços, na baixa temporada, sem a multidão que costuma invadir o caribe mexicano, fica mais fácil conseguir um lugar nas atividades sem necessidade de agendamentos prévios.

9. Relaxar sem filas

Além das belezas naturais da região, quem viaja para o caribe mexicano também tem a comodidade de aproveitar todos os mimos oferecidos pelos grandes complexos hoteleiros, sem muvuca ou lista de espera. No TRS Coral Hotel, os hóspedes têm acesso incluído ao aconchegante Zentropia Palladium Spa & Wellness - e nem precisam pagar à parte pelos serviços.

10. Ter acesso ilimitado ao Rafa Nadal Tennis Centre

É na Costa Mujeres que fica o primeiro Rafa Nadal Tennis Centre do mundo, que oferece programas de treinamentos curtos para adultos e juniores, além de aulas particulares. São oito quadras de saibro (três delas cobertas), uma quadra de padel e um campo de futebol. O centro esportivo utiliza a mesma metodologia de treinamento da Rafa Nadal Academy, na Espanha, desenvolvida pela equipe técnica do supertenista. Hóspedes do TRS Coral Hotel podem entrar e sair à la vonté do complexo!