Mulheres: viajem sozinhas

Quem despertou em mim a vontade de viajar foi minha mãe. Foram inúmeros fins de semana em que apenas uma barraca era suficiente para curtirmos qualquer praia do litoral paulista. Íamos de ônibus até ela comprar nosso primeiro carro – às vezes juntavam-se a nós duas minha avó, às vezes outras amigas dela e seus filhos.

Na adolescência, me cansei de acampar, mas segui viajando, agora na companhia de amigos. Minha mãe continuou sem mim, ainda por muito tempo antes de aposentar nossa velha barraca amarela.

Graças a ela, sempre acreditei que o mundo estava aberto para eu explorá-lo, e que não era preciso companhia para cair na estrada. Bastava ir. Trabalhar com viagem, anos depois, me fez ter certeza disso.

Mas há uma enorme quantidade de mulheres que ainda se restringem a viajar sozinhas. Algumas por não acharem que podem se divertir na própria companhia, algumas por medo (segurança é sempre um tema entre mulheres viajantes).

Nesse Dia das Mães, se dê esse presente: um tempo só para você. Acredite, você pode, independentemente da idade, estilo ou verba disponível. Vem comigo, eu te ajudo:

Planeje-se

Principalmente se é a primeira vez que você vai viajar sozinha. Não tenha medo de pedir ajuda nessa etapa, seja a um agente de viagens (isso não significa comprar um pacotão cheio de excursões, ok?), seja a um filho, a uma amiga. Você pode começar aos pouquinhos, com um fim de semana em uma pousada no litoral. Mas acho que para ter essa sensação de viajar sozinha mesmo é preciso pelo menos aproveitar um feriado prolongado em um destino desconhecido.

Escolha o hotel com atenção

Hotelões impessoais e com enormes corredores dão uma sensação de solidão. Escolha uma pousada pequena, com poucos quartos, na qual você vai conhecer os outros hóspedes e bater papo com o dono. Se você for a uma cidade grande, como Paris, Nova York ou mesmo o Rio, a localização é fundamental. Fique em uma área central, que não exigirá grandes deslocamentos até as atrações que você mais quer ver. O burburinho ao redor vai estimulá-la a ganhar a rua.

Aproveite o dia

Vá naquele museu que você sempre teve vontade de passar horas a fio e fique o tempo que quiser, sem se justificar para ninguém. Passe horas no parque. Caminhe o tempo que quiser, perca-se pelas ruas, fique o tempo que quiser naquela loja cheia de penduricalhos, cancele os planos do dia para ficar na piscina. Você não deve satisfação a ninguém, não precisa agradar a ninguém a não ser você mesma. Uma ótima perspectiva, não?

Jantar sozinha: e daí?

Amiga, nenhuma das pessoas do restaurante em questão paga seus boletos. Filmes hollywoodianos sempre enfatizam a solidão de alguém quando essa pessoa faz alguma refeição sozinha. Não caia nessa armadilha: na vida real, as pessoas estão olhando apenas para a tela de seus próprios celulares. Porém, para quem ainda está em fase de adaptação, minha recomendação é almoçar naquele restaurante desejado (muitos têm menus a preço fixo a preços mais convidativos que no jantar) e jantar em um lugar mais informal. Ou, caso você esteja em um Airbnb, passar em um mercado, comprar algumas coisinhas (talvez um vinho?) e curtir sua própria companhia.

E se a solidão bater?

Baixe músicas no seu celular, leve mais de um livro (você conseguirá ler sem interrupções e é provável que acabe a leitura antes do que imagina), baixe séries no Netflix. Tenha mecanismos para manter a mente ocupada – e um bom plano de internet. Ora, estamos em 2019 (embora às vezes não pareça): bateu a saudade, é só chamar no WhatsApp ou em qualquer outra rede social. E também tenha um chocolate sempre em mãos. Afinal de contas, ninguém é de ferro.