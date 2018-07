Chegamos em um fim de tarde à capital financeira da Índia, uma metrópole de mais de 20 milhões de habitantes, quando o sol estava se pondo no mar. Mumbai é a cidade indiana mais ocidental deste roteiro, com muita arquitetura britânica, herança dos ingleses que lá viveram.

Com bons restaurantes e grandes hotéis, foi uma pena que tivemos tão pouco tempo na cidade. Nos hospedamos no Trident Hotel, que fica de frente para a orla. O calçadão chega a lembrar algumas cidades litorâneas brasileiras, mas com outra atmosfera. As pessoas frequentam a praia artificial, construída pelos britânicos, mas ninguém se arrisca a entrar no mar, por causa da poluição.

Do nosso hotel dava para ir a pé até a Colaba Causeway, ótimo lugar para compras. Ali dá para achar de tudo, desde souvenirs indianos até finas pashminas nas lojas mais chiques. Só tem que tomar cuidado com o assédio dos vendedores e sempre lembrar de barganhar.

À noite fomos encontrar um amigo indiano que nos levou para jantar em um gostoso restaurante japonês no bairro chamado Bandra, conhecido como bairro dos artistas. Uma região jovem e descolada, mas um pouco longe do centro. Tivemos que pegar um típico táxi de Mumbai, decorado com motivos indianos. Para fechar a noite, fomos tomar cerveja em um pub inglês, mais uma herança e um hábito deixados pelos britânicos.