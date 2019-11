Na balada ou à luz de velas, as boas da Jordânia

No terraço de uma galeria se esconde o 35 East, clube que agita as noites da jordaniana Ácaba, cidade cuja atração principal é o Mar Vermelho. Antes de qualquer outra informação, um conselho às mulheres: vocês podem se jogar (é divertido, acreditem), mas na companhia de homens ou, melhor ainda, de um árabe. Nosso grupo de cinco jornalistas mulheres e apenas um homem foi à balada acompanhado de um jordaniano que trabalha em um dos resorts da região. Aliás, a dica do clube foi dada por ele.

TESOURO – Monumento Al-Khazneh revela alguns dos seus contornos sob a claridade difusa

O grupo, após passar quase uma semana no país, já havia sacado tudo: quer desencalhar? Vá à Jordânia. Em Ácaba, a paquera é menos direta que em Petra, por exemplo, onde os homens oferecem camelos por mulheres, principalmente loiras, ou simplesmente perguntam se você está livre, pois procuram uma moça para casar. Os habitués do 35 East - árabes e soldados americanos que estão indo ou voltando do Iraque - são menos diretos, mas nem por isso mais discretos.

Ao subir as escadas da galeria até o terraço, a sensação de segurança das jornalistas, que até então encaravam a noite como apenas mais uma balada, desapareceu. Ao pé da pista, o bar inteiro nos olhou: éramos as únicas mulheres no clube repleto de homens. Jordaniana não vai a casas noturnas sozinha.

Devidamente acomodadas, recebemos, em nossa mesa, a visita de alguns homens que se apresentavam, encaravam e faziam perguntas. Diante dos olhares reticentes, o tal tenente americano e seus amigos do exército voltaram aos seus lugares. Desistir? Nunca! Após alguns minutos, drinques azuis eram servidos às jornalistas. Cortesia dos militares, mas a bandeja voltou quase cheia a seus donos.

E o DJ começou seu set, com muito house de FM e remixes de canções de rhythm&blues, nada dançantes. Mais tarde, só ritmos latinos, afinal, as visitantes eram brasileiras. Parte do grupo se animou e levantou. Outras preferiram ficar por ali mesmo e observar o showzinho à parte do árabe que acompanhava o grupo - que, como o personagem Indra, da novela Caminho das Índias, dançava como se estivesse em Bollywood, independentemente do ritmo musical.

Decidido a colocar o grupo inteiro para dançar, o DJ apelou. E o amigo árabe deu o recado: "Ele quer saber o que vocês querem ouvir para dançar." Indicamos algumas opções, mas o único pedido disponível no case do DJ era Madonna. E lá se foi uma sequência da loira, dos anos 80 ao século 21. Para agradecer a gentileza, decidimos dançar um pouco, mesmo tímidas, sob os olhares atentos - para não dizer outra coisa - do restante do público.

O assédio, um tanto cansativo e incômodo, fez com que a balada durasse pouco. Mas a experiência foi válida para perceber que, na noite, os homens brasileiros mesmo os mais insistentes, até que são gentlemen.

EM PETRA

O clima é de pura magia. Você caminha pelos corredores estreitos de um labirinto natural. Sente apenas o vento gelado e acata a recomendação recebida momentos antes, para manter o silêncio e guardar os pensamentos para si. Iluminado por velas, o caminho revela e esconde o que virá a seguir. Até que os paredões de pedra dão lugar ao Al-Khazneh, o Tesouro de Petra.

Ao som de música árabe tocada na flauta, os turistas são recebidos por beduínos que servem chá e contam histórias. Ao mesmo tempo, admiram os contornos do cartão-postal da cidade proibida.

Para fazer o passeio Petra by Night é preciso chegar à entrada do sítio arqueológico, em Wadi Musa, pontualmente às 20h30. A entrada custa 12 dinares (R$ 30) por pessoa.