Na Tanzânia, para curtir um safári em família

Eles não têm onças-pintada, mas leões, elefantes e hipopótamos estão por toda parte. Se esse é o grupo de animais que sua família sonha em ver nas férias, os parques nacionais da Tanzânia estão à sua espera. São 18 no total, cobrindo porções gigantescas do país africano, que tem quase 40% do território formado por áreas de conservação. É muito verde concentrado.

Para sair satisfeito, ou seja, para ver todos (ou quase todos) os chamados big five — leão, búfalo, rinoceronte, elefante, leopardo —, aposte nos internacionalmente famosos parques do Norte, Serengeti e Ngorongoro. Ou nos dois principais do Sul, Selous e Mikumi, cujos preços são mais acessíveis.

Em qualquer um deles a lógica é a mesma: você se hospeda em hotéis próximos ou dentro dos parques e agenda safáris de um dia inteiro ou de meio dia — os hotéis oferecem os passeios ou indicam operadoras.

Então basta se acomodar no veículo 4x4 e ficar atento para apreciar cada zebra pelo caminho, girafas comendo no alto das árvores, manadas de elefantes à beira de lagos, famílias de leões descansando na sombra, e hipopótamos na água. É tanto bicho junto que você vai achar que foi passar férias numa animação da Disney.