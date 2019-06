Nas mãos da comunidade, roteiros revelam outro ângulo de Ubatuba

No começo eram os tupinambás, povo que, diferentemente dos tupiniquins de São Vicente, não aceitou a invasão de suas terras, chamou português para a briga e que, por isso, chegou até nós via livros didáticos estereotipado como uma gente má, guerreira, comedora de carne humana.

Os tupinambás foram extintos no litoral norte paulista. Os guaranis começaram a chegar à região na primeira metade do século 20, vindos dos Estados do Sul e do Sudeste brasileiro, e também de Argentina, Paraguai e Uruguai. A Aldeia Boa Vista, no sertão do Prumirim, começou na década de 1960 e foi oficialmente reconhecida em 1987.

O guia Nei Bernardes puxou essa conversa no caminho até a Aldeia Boa Vista. Um dos sócios da agência Ecotuba, ele tem vasto conhecimento sobre a formação das populações indígenas de Ubatuba de tanto percorrer aldeias, apoiá-las e incentivar seu desenvolvimento turístico.

A prosa continuou, agora na presença de Alex, morador da comunidade e um dos coordenadores do projeto de visitação turística. Alex nos recebeu na entrada da aldeia, de onde se vê toda a praia do Prumirim, e nos conduziu pela trilha que leva ao coração da comunidade. Uma caminhada de 20 minutos, sombreada pela Mata Atlântica e sonorizada pelo som do Rio Prumirim.

Convivência

A função da Casa de Reza vai além da religiosa: é o espaço de convivência da comunidade, que soma 200 moradores, 52 famílias. É onde os adultos se reúnem para tomar decisões que guiam o dia a dia da aldeia, e as crianças e os jovens escutam os ensinamentos do pajé.

As crianças, cerca de 80, estudam na vila e aprendem apenas o guarani até os 6 a 7 anos de idade. Só depois, quando começam a estudar em outras escolas, são alfabetizadas em português. Alex – que, aliás, se chama Kaaray Rembyguai, “o mensageiro” – levou consigo seu filho de 5 anos durante nossa visita. Ele e o menino conversam em guarani, assim como todos os moradores.

Passamos por outro núcleo de casas, equipado com painéis de captação solar. O campo de futebol fica cheio nos fins de tarde. No centro de artesanato são vendidos principalmente itens de cestaria – importante fonte de renda, assim como extração sustentável de pupunha e jussara.

Chegamos ao espaço de eventos, um quiosque grande na beira do Prumirim. Em datas festivas (algumas abertas ao público), os guaranis apresentam ali a dança do guerreiro, usada como treinamento. Já as meninas apresentam a dança chamada tangará. Existe ainda a taroá, para as festas exclusivas dos guaranis.

Aqui, Alex nos deu uma aula de como atirar com arco e flecha. Parece difícil no começo – mas as crianças aprendem rápido. Meu filho, depois de algumas tentativas, lançava belas flechadas a muitos metros de distância.

O banho na bela Cachoeira da Boa Vista está incluído. Alex sentou nas pedras e acendeu o seu cachimbo. A peça, de madeira, tem um formato específico quando feito pelos guaranis. O fumo tem função ritualística de contato com o sagrado; o menino guarani ganha o seu aos 12 anos. Enquanto congelamos na água, pai e filho conversam, envoltos pela fumaça ondulada, alguma coisa que não entendemos, mas que parece um belo e inacessível momento de reflexão.