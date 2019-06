Nas míticas areias de Itamambuca

Conhecer o outro lado de Ubatuba é uma experiência enriquecedora, mas é claro que não dá para esquecer que se trata de um destino de praia. E as míticas areias de Itamambuca, famosas pelas ondas perfeitas que atraem campeonatos de surfe, há anos são o meu endereço preferido na cidade. A praia fica a apenas 12 quilômetros do centro, distância suficiente para manter longe a atmosfera urbana.

No canto direito da praia, o Rio Itamambuca deságua no mar, compondo um cenário lindo e ideal para intercalar banhos de água salgada e doce. Caminhar da foz do rio até o costão rochoso no canto esquerdo, a 2 quilômetros, amplia a percepção do que é Itamambuca.

Há escolas de surfe e muitos surfistas. Vendedores de espetinhos, sanduíche natural, açaí e pulseirinhas do hippie circulam em meio a grupos de jovens e famílias que ficam hospedadas nas casas do condomínio que ocupa a maior parte do bairro, mas é invisível da praia. Há os que querem ver e ser vistos e os que querem paz. Corpos perfeitos e corpos possíveis. A praia é bem procurada, mas nunca está lotada, nem vazia demais.

A curtas distâncias de carro estão outras praias que coloco na lista das mais belas: Félix, badaladinha e frequentada pela moçada que pega onda; Prumirim, cuja ilha homônima torna o cenário muito fotogênico; e Picinguaba, dentro de uma área de preservação, com acesso controlado.

Resort

Na foz do Rio Itamambuca, o Itamambuca Eco Resort fica numa ponta de terreno que se projeta rio adentro e tem diante de si a praia. Pé na areia de verdade, com arquitetura e decoração que respeitam esta condição.

O hotel nasceu na década de 1980 como um camping e as áreas para barracas ainda existem (diárias desde R$ 86 por pessoa). Ocupam a melhor parte do terreno, com vista para o rio, e bem se vê que muitos de seus hóspedes são frequentadores antigos, surfistas na meia idade que chegam na companhia de filhas e filhos de 20 e poucos, todo mundo com suas pranchas. A infraestrutura é excelente e inclui piscina e restaurante por quilo, o Jundu, que só abre no verão.

A estrutura do resort começou a funcionar nos anos 2000. Em três pessoas, ficamos em um quarto da categoria Luxo, a mais básica, mas confortável e charmosinha – parede de tijolinho, móveis de madeira patinada e uma varanda linda, voltada para um trecho bem fechado de Mata Atlântica. Só o banheiro, antiquado, destoa. São 76 quartos distribuídos por ruas em meio a um jardim bem cuidado.

O restaurante Taioba, o principal, é uma parada gastronômica imperdível em Ubatuba (recebe não hóspedes com telefonema prévio). Fica no grande quiosque central do hotel, onde estão lounges e a recepção, e serve uma culinária caiçara primorosa: quem cresceu no litoral paulista reconhece os sabores da região, ao mesmo tempo que se surpreende com a inventividade e o preparo das receitas.

Em uma das noites, meu peixe na banana tinha um suave sabor de chá dado pela folha de bananeira que envolvia o badejo em ponto perfeito de cozimento. Pratos individuais custam de R$ 55 a R$ 95.

É neste grande quiosque central que você encontra, pela manhã, a programação do dia. Fiquei surpresa com a qualidade da recreação infantil, composta por brincadeiras na praia, desafios em meio à vegetação nativa, jogos no espaço kids e nas piscinas: é envolvente e respeita a inteligência das crianças. Meu filho, que costuma se irritar com o comportamento tolo de recreadores, participou com entusiasmo.

Do nosso quarto até a praia eram menos de 10 minutos de caminhada – mas o trajeto durava mais, interrompido para observar os caranguejos nos manguezais, devidamente identificados em placas explicativas. Chega-se à areia atravessando o Rio Itamambuca em uma pequena balsa, que o condutor movimenta puxando uma corda – não há motor. Há quem atravesse o rio nadando ou caminhando.

Os funcionários do resort montam guarda-sóis e cadeiras para os hóspedes, servem bebidas e petiscos. Uma barraca aluga caiaques e stand up paddle (R$ 30 a R$ 50). Em um fim de tarde, com meu filho sentado na prancha, remei rio acima e fomos escutar os pássaros (use repelente). No outro, fizemos uma competição de caiaques, em águas tão calmas que a criança de 8 anos deu conta do seu barco sozinha.

Já disse que Itamambuca é a praia mais gostosa de Ubatuba?