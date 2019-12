Natal: hotéis, pousadas e resorts

R$ 579

Ilhabela (SP)

O pacote do Peixe Urbano inclui duas noites (de 23 a 25/12) no Hotel Vilamar. O quarto tem varanda e ar condicionado e o hotel conta com piscina, hidromassagem e churrasqueira. Valor para o casal, com cortesia para uma criança de até dois anos.

R$ 2.040

Santa Cruz Cabrália (BA)

Cercado pela natureza da praia de Santo André, o pacote do Resort Village Mata Encantada inclui seis noites, de 20 a 26/12, com café da manhã, em uma das Casas na Árvore, suspensas a 4 metros do solo, para o casal. Outra opção são as Villas, casas para até seis pessoas e dois dormitórios, com preço de R$ 3.600 no período – mas sem café da manhã.

R$ 3.132,57

Aquiraz (CE)

Vizinho a Fortaleza, o Beach Park tem pacote de três noites (23 a 26/12) para casal e duas crianças de até 12 anos em seus hotéis, com café da manhã, sem ingressos.

R$ 3.290

Chapada dos Veadeiros (GO)

O pacote da Pisa Trekking vai de 21 a 25/12. Inclui quatro noites na Pousada Casa do Cerrado com café da manhã, além de almoço ou jantar, três lanches de trilha e passeios aos atrativos da região com guia, além de traslado a partir de Brasília. Valor por pessoa, em quarto duplo.

R$ 3.340

Arraial D’Ajuda (BA)

Quatro noites, de 21/12 a 25/12 no Mar Paraíso Hotel. Valor para o casal, com café da manhã.

R$ 3.696

Teresópolis (RJ)

O pacote do Le Canton, um resort com três hotéis e um complexo de lazer em meio à Serra dos Órgãos, vai de 22 a 25/12. Inclui pensão completa (bebidas pagas à parte) com ceia de Natal e atividades como workshop de culinária, espetáculos infantis e até a chegada do Papai Noel. Valor para 2 adultos e uma criança.

R$ 3.720

Camburizinho (SP)

No Hotel Villa Bebek, o pacote de quatro noites (22 a 26/12) inclui café da manhã e serviço de praia, além de ceia de Natal para duas pessoas, com uma taça de vinho para cada um.

R$ 3.881

Autazes (AM)

A 100 km de Manaus, o Juma Amazon Lodge se destaca pelo contato com a floresta amazônica em diversas atividades. O pacote de 4 noites vai de 22 a 26/12 e inclui traslados de e para o aeroporto de Manaus e hospedagem com pensão completa. Preço por pessoa em quarto duplo.

R$ 4.424

Maresias (SP)

O pacote de sete noites no Beach Hotel Maresias vai de 20 a 27/12. Inclui café da manhã, serviço de praia e ceia de Natal. Preço por casal, com uma criança de até 5 anos.

R$ 4.600

Socorro (SP)

O Papai Noel estará presente no Natal do Hotel Recanto Cachoeira. O pacote de cinco noites (21 a 26/12) inclui hospedagem com pensão completa. Preços por casal com uma criança de até 4 anos no mesmo quarto.

R$ 4.750

Atibaia (SP)

O pacote de quatro noites do Atibaia Residence Hotel & Resort vai de 21/12 a 25/12. Inclui hospedagem all-inclusive para um casal com duas crianças de até 12 anos com bebidas incluídas, equipe de recreação e ceia na noite de Natal com a chegada do Papai Noel.

R$ 5.197,50

Socorro (SP)

No Hotel Fazenda Campo dos Sonhos, o pacote de 5 noites (de 21/12 a 26/12) custa a partir de R$ 5.197,50 o casal, com cortesia para crianças até 4 anos. Inclui hospedagem com pensão completa e atividades de recreação, além de day-use nos outros hotéis da Rede dos Sonhos.

R$ 7.000

Taubaté (SP)

No Hotel Fazenda Mazzaropi, o pacote de cinco noites (20 a 26/12) inclui hospedagem com pensão completa e atividades com monitores, como passeio a cavalo. Preço para o casal, com uma criança de até 2 anos.

R$ 7.235

Nazaré Paulista (SP)

Cinco noites no Hotel Estância Atibainha, de 20 a 25/12, com pensão completa e programação de lazer. Inclui ainda ceia de Natal com bebidas, música ao vivo, fogos e chegada do Papai Noel com distribuição de presentes. Preço para um casal com duas crianças de até 12 anos.

R$ 7.365

Campos do Jordão (SP)

Para curtir o Natal nas montanhas, o Hotel Vila Inglesa tem pacotes de cinco noites, de 21 a 26/12. Inclui hospedagem com pensão completa e passeios como a cavalo, de bicicleta e outras atrações. Valor para um casal com cortesia para uma criança de até 2 anos.

R$ 7.729,35

Campinas (SP)

O pacote de Natal do Royal Palm Plaza Resort tem três noites, que podem ser usadas de 20/12 a 25/12 de acordo com a conveniência dos hóspedes. Inclui hospedagem com pensão completa e ceia de Natal com show da Família Lima. Valor para um casal e duas crianças de até 11 anos no mesmo quarto dos pais.

R$ 11.420

Itacaré (BA)

No Txai, o pacote de quatro noites (22 a 26/12) inclui pensão completa, sem bebidas alcoólicas, e traslados de e para o aeroporto de Ilhéus. Valor válido para o casal com duas crianças de até 12 anos no mesmo quarto dos pais.