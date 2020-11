Natal na Serra Gaúcha: mais luzes e menos shows

Em época de pandemia, Papai Noel precisa se resguardar. Afinal, é idoso e faz parte do grupo de risco. Mesmo com sua presença limitada, o Natal da Serra Gaúcha segue iluminado e, este ano, se apoiou na criatividade para manter a magia da época mais disputada pelos turistas.

Gramado e Canela decidiram adaptar seus tradicionais eventos natalinos (Natal Luz e o Sonho de Natal, respectivamente) e incluir novos adereços de decoração e iluminação nas ruas. Nessa força-tarefa pela manutenção da magia, atrações turísticas e hotéis dão apoio à programação, criando eventos paralelos para manter os visitantes com a sensação de que, mesmo diferente, a festa de fim de ano está mantida.

Nas duas cidades, os espetáculos que reuniam milhares de pessoas por semana foram cancelados e pequenas apresentações ganharam novas versões. Às vésperas do início do Sonho de Natal de Canela, por exemplo, dois shows que seriam realizados em frente à Catedral de Pedra da cidade foram transferidos para o ambiente digital.

A Fábrica de Sonhos, que apresenta a tradicional descida do Papai Noel do alto da torre da Catedral de Pedra, e o espetáculo Vida, nova atração, são transmitidos diariamente nos canais digitais do evento e de promoção da cidade, a partir de vídeos gravados na madrugada. A celebração transferida para as redes sociais faz muita gente pensar que os espetáculos são ao vivo.

“Tratamos a programação artística não apenas como um festejo, mas como uma reflexão de que estamos em busca da cura e da nossa saúde mental. O momento que vivemos faz com que tenhamos um cuidado maior com a nossa família, conosco e com o próximo”, explica o diretor artístico Elias da Rosa. A cidade de Canela recebeu em julho a certificação Safe Travels, criada pela World Travel & Tourism Council (WTTC), que estabelece regras a serem cumpridas por empresas, cidades e países, para tornar as viagens mais seguras na pandemia. Para honrar o certificado, instalaram totens de álcool em gel em diferentes pontos do centro e criaram o grupo de Agentes de Saúde e da Alegria, com personagens que incentivam o uso de álcool em gel, máscara e o distanciamento social. Além disso, enquanto a maioria dos turistas dorme, uma equipe sanitiza os espaços públicos.

Canela tem catedral iluminada e desfile de atrações

Com todos os cuidados, o Papai Noel canelense também se sentiu um pouco mais seguro para circular na cidade. Ele chega de forma radical: hoje, às 9h, vai descer de rapel a famosa Cascata do Caracol e, até 25 de dezembro, recebe crianças na sua própria casa, na Praça João Corrêa. Usando máscara, ele fica diariamente das 14h às 19h.

Símbolo da cidade de Canela, a Catedral de Pedra veste máscara neste Natal. Por meio de uma projeção luminosa, a igreja usa o adereço em um baile de luzes e cores. A estratégia serve para informar e também para entreter os visitantes, que este ano não poderão assistir aos espetáculos gratuitos do Sonho de Natal, que costumavam ocorrer ali.

Na Avenida Osvaldo Aranha, a principal via, estão imagens de gnomos, Papai Noel, renas e presentes feitos de fibra. Os bonecos se misturam com as luzinhas da cidade e têm o ponto alto na Praça João Corrêa, onde está montado o espaço mais lúdico e encantador. Por ali, pode-se entrar dentro de um pacote de presente iluminado ou pedalar uma bicicleta até que uma árvore de Natal fique iluminada.

Há também diversão para as crianças. Pinheirinhos coloridos foram transformados em escorregadores e são disputados pelos pequenos. A garotada pode aproveitar ainda gira-gira, casinhas e, claro, um território para a Casa do Papai Noel, onde ele aparece até o dia 25 de dezembro.

Em frente à praça está um dos melhores lugares para assistir à Parada de Natal, que este ano conta com o apoio dos principais parques de Canela. Em carros personalizados, cada empreendimento levou para as ruas algum veículo decorado. O cortejo ocorre de quinta a domingo, às 19h. Com música e buzinaço, os carros circulam pela rua principal do centro. Há modelos antigos, a réplica de um trem e até mesmo um carro com imagens egípcias. O Papai Noel, agora, passa no alto de um ônibus – com face shield.

Espetáculos itinerantes em Gramado

Em Gramado, o Papai Noel está instalado em uma residência vermelha e verde da Vila de Natal, na Praça das Etnias. Para encontrá-lo, há um único acesso, onde é verificada a temperatura dos visitantes e indicado o uso do álcool em gel. Para as fotos, ele geralmente vai até uma janela receber as crianças. Sempre protegido, costuma ter ajudantes para organizar as fotos e garantir o distanciamento. Ele também costuma surgir dentro de carros e no topo do Bustour, ônibus de dois andares que, nesta época, tem programação especial.

As imagens captadas nos celulares e câmeras são de um Natal de olhares expressivos, já que o uso da máscara é obrigatório – mesmo para garantir um registro nas famosas Rua Coberta e Rua Torta. Nesta última, a decoração com quebra-nozes de casaco vermelho, guirlandas e bolas coloridas está impecável. A Rua Coberta tem teto repleto de luzes e bolas gigantes, as rótulas ganharam pinheiros, carrosséis e esferas transparentes. Pelo centro, caixas tocam as tradicionais canções da época.

Palco de um dos mais famosos eventos natalinos do País, Gramado investiu pesado na decoração deste ano, já que teve todos os espetáculos em grandes arenas cancelados. Além disso, a cidade adotou medidas de rastreamento da covid-19 e sistemas de detecção de aglomeração em alguns lugares públicos. Nas ruas, um sistema de som orienta os visitantes sobre os protocolos obrigatórios da cidade.

Com os grandes espetáculos foram cancelados, foram criadas mais de 1.200 apresentações itinerantes para fazer com que os turistas voltassem. Isso significa que, num passeio despretensioso para observar a decoração, você pode ser surpreendido por uma trupe de cantores e atores vestidos a rigor ou por um antigo veículo dos anos 50 com Papai Noel e muita música. A maioria das apresentações é surpresa: não tem horário marcado ou local definido, para evitar aglomerações. Porém, há uma pista: elas ocorrem todos os dias em restaurantes, hotéis e parques da cidade.

Ao ar livre, as atrações da Serra Gaúcha estão mais descentralizadas, para garantir distanciamento e o acesso à arte e ao encantamento. Se cada um fizer sua parte, os visitantes terão um feliz Natal.

Como assistir

Natal em Gramado

O Natal Luz vai até 30 de janeiro de 2021. Informações: natalluzdegramado.com.br e pelo Instagram @natalluzoficial. Confira algumas das atrações natalinas disponíveis na cidade:

Rua das Renas: Renas decoradas estão expostas na Rua Pedro Benetti e prestam homenagem à imigração da cidade. A exposição está diariamente aberta.

Trupe de Natal: Apresentações de dança e música com artistas. Ocorrem 12 vezes ao dia, com duração de 15 minutos cada. Os espetáculos itinerantes podem ser vistos em restaurantes, hotéis e parques e todos precisam seguir os protocolos obrigatórios da cidade. Diariamente, a Trupe de Natal está às 15h no parque Mundo a Vapor, em Canela.

Vila de Natal e Casa do Papai Noel: A vila é o endereço da residência oficial do Papai Noel. Fica na Praça das Etnias, onde são vendidos produtos artesanais. Com cerca de madeira, a atração tem acesso limitado e totens de álcool em gel. Funciona das 10h às 22h; a Casa do Papai Noel atende das 14h às 18h.

Rotas e Notas: É um palco móvel, que percorre diversos pontos de Gramado com até três artistas. Ocorre diariamente às 19h.

Concertos de Natal: O tradicional concerto com a Orquestra Sinfônica de Gramado ocorre em duas edições. A primeira, na Igreja Matriz São Pedro, dia 13 de dezembro, às 13h. O segundo está previsto para 15 de dezembro, na localidade de Linha Nova, interior de Gramado, às 18h. Ambas as atrações terão restrição de público para garantir distanciamento e transmissão por canais digitais.

Ônibus com vista: Neste passeio criado pela Brocker Turismo, o Bustour Illumination Show circula à noite pelos principais pontos turísticos de Gramado e Canela e tem trilha sonora com músicas natalinas e intervenções artísticas. Inspirado nos clássicos da Broadway, os espetáculos ocorrem dentro do ônibus e em locais especiais. O percurso é finalizado com show de sons, luzes e projeções na Catedral de Pedra de Canela. Papai Noel também embarca no passeio noturno, que tem duração média de 3 horas. Até 30 de janeiro. Ingressos a partir de R$ 169; brockerturismo.com.br.

Illumination in Concert: O show reúne tenores e sopranos, que interpretam canções de Natal. Durante o musical, bailarinos e percussionistas participam da apresentação, que conta também com a narração de Cid Moreira. Na edição deste ano o show ocorre em versão indoor, na Sociedade Recreio Gramadense, em frente à Rua Coberta. As apresentações vão de 3 de dezembro a 31 de janeiro. Ingressos limitado, a partir de R$160; espetaculoillumination.com.br.

Trem do Papai Noel: Localizado entre as cidades de Gramado e Canela, o Mundo a Vapor recebe Papai Noel todos os dias, às 13h. Ele desembarca de trem na estação do parque temático e passeia até as 14h. Além do personagem, o empreendimento criou o Bosque Secreto de Natal, onde as crianças depositam pedidos ao velhinho por meio da Central de Cartas. Na ambientação do parque há uma árvore iluminada de 4,5 metros, um lago mágico com cascata e chafariz, e muitas canções natalinas. A programação também recebe todos os dias a Trupe de Natal, que chega de kombi às 15h e anima crianças com apresentação com personagens. O ingresso do parque custa R$24 para crianças de 4 a 11 anos e R$48 para adultos. Informações: mundoavapor.com.br.

Extraordinária Casa de Natal: Papai Noel está hospedado no centro de Gramado e o endereço para encontrá-lo é o hotel Casa da Montanha. Em um dos mais tradicionais locais da hotelaria gramadense é possível participar de uma programação completa e diária na Extraordinária Casa de Natal. As atividades lúdicas para os hóspedes foram criadas pelos mesmos idealizadores do Natal Luz e incluem apresentações musicais todos os dias, até 30 de janeiro. Um dos locais mais disputados é o escritório do Papai do Noel, local onde ele trabalha. Ali as crianças entregam cartinhas em mãos e tiram foto. É obrigatório o uso de máscara e álcool em gel. Durante três dias da semana o café da manhã também tem a presença de Papai Noel e seus ajudantes. O encontro ocorre às terças, sextas e domingos. Às quartas e aos sábados os Boticários da Montanha são atração e às segundas e quintas, a Banda do Noel faz show com instrumentos. Mesmo com a intensa agenda de compromissos, ainda sobra tempo para o velhinho se reunir à noite com as crianças. Em Contos de Natal, ele conta histórias incríveis para os pequenos hóspedes. Informações: casadamontanha.com.br.

Espetáculos natalinos: A partir do dia 4 de dezembro Gramado passa a receber dois grandes espetáculos de Natal. Korvatunturi e Natal Branco ficam em cartaz até 19 de janeiro, no Serra Park, e terão um total de 82 apresentações na cidade. Realizado pelo projeto Espetáculos Gramado, uma união entre a Opus Entretenimento e o Núcleo de Espetáculos Permanentes, com chancela da D’arte Multiarte, os dois eventos seguem protocolos analisados a partir de uma junta médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, de São Paulo. O musical Korvatunturi conta a origem do Papai Noel, por meio da história de um povoado mágico, que tem muito teatro, dança, acrobacias e efeitos especiais. Os shows ocorrem diariamente às 19h (exceto nas quintas), e os ingressos custam a partir de R$ 160. Inédito no Rio Grande do Sul, o Natal Branco apresenta repertório com arranjos exclusivos dos clássicos natalinos, interpretados ao vivo por quatro cantores. A Orquestra Sinfônica de Gramado e um elegante ballet também fazem parte do espetáculo. O show ocorre todos os dias às 21h (exceto nas quintas), e os ingressos custam a partir de R$ 190. Informações: espetaculosgramado.com.br.

Natal em Canela

O Sonho de Natal de Canela vai até 10 de janeiro. Informações: sonhodenatal.com.br ou no Instagram: @sonhodenatalcanela. Confira a programação natalina da cidade: Casa do Papai Noel: O velhinho recebe as crianças diariamente, das 14h às 19h até o dia 25/12 (no dia 24/12 horário das 13h às 18h).

Parada de Natal: Parques e atrativos da cidade apresentam um desfile com carros decorados. O cortejo parte da Avenida Osvaldo Aranha. Ocorre de quinta a domingo, às 19h (até 8 de janeiro).

Espetáculo Vida: Narrações e ilustrações são projetadas na fachada da Catedral. O espetáculo foi gravado e apresentado apenas online: youtube.com/c/CanelaPaixãoNatural/ ou facebook.com/sonhodenataldecanela.

A Fábrica dos Sonhos: Durante 12 minutos o espetáculo conta com efeitos especiais em uma sincronia de luzes, som e ornamentos natalinos. É gravado e apresentado apenas online: youtube.com/c/CanelaPaixãoNatural/ ou facebook.com/sonhodenataldecanela.