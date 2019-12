Natal: pacotes com transporte aéreo ou rodoviário

De ônibus, de avião ou mesmo de navio: uma seleção de pacotes para viajar no Natal que já incluem transporte. Os preços são por pessoa, em acomodação dupla. Eventuais exceções estão sinalizadas.

R$ 1.042

Joinville com Beto Carrero (SC)

O pacote da CVC inclui hospedagem com café da manhã e transporte rodoviário de São Paulo para Joinville, com passeios em Blumenau, Beto Carrero World, Balneário Camboriú (com ingresso para o Parque Unipraias) e Curitiba. Três noites, de 22 a 25/12.

R$ 1.662

Florianópolis (SC)

Quatro noites, de 22 a 26/12: é isso que oferece outro pacote da CVC por Santa Catarina, saindo de São Paulo. Inclui passagem aérea, hospedagem com café da manhã, traslado de chegada e saída e passeio para o parque Beto Carrero World com ingresso.

R$ 2.000

Porto de Galinhas (PE)

Na Azul Viagens, o pacote de 7 noites (22 a 29/12) inclui hospedagem com café da manhã, aéreo e traslado de e para o aeroporto de Recife, saindo de São Paulo.

US$ 1.149 (cerca de R$ 5.000)

Punta del Este, Uruguai

O pacote do Enjoy Punta del Este (antigo Conrad) tem 5 noites (de 22 a 27/12). Inclui aéreo com saída de São Paulo, traslados na chegada e na saída e café da manhã, além de acesso ao SPA e ao cassino.

R$ 5.130

Natal (RN)

Outro pacote da Azul Viagens, também de 7 noites (22 a 29/12). Inclui hospedagem em sistema all-inclusive, traslado na chegada e na saída, city tour e aéreo desde o aeroporto de Guarulhos.

R$ 9.995

Cruzeiro com saída de Santos (SP)

O cruzeiro de Natal no navio Soberano parte do Porto de Santos dia 21/12. São oito dias e sete noites a bordo, com paradas em Rio de Janeiro, Búzios, Balneário Camboriú, com chegada a Santos no dia 28/12. O valor é para dois passageiros, em cabine externa, e inclui comida e bebida à vontade, taxa portuária, gorjetas, jantar natalino e espetáculos musicais, além de festas temáticas de carnaval e brega. Com a CVC.