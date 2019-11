Neve e charme para os fãs de esqui em Aspen

Localizada a 350 quilômetros de Denver, capital do Colorado, Aspen ( aspensnowmass.com ) tem base a 2.400 metros de altitude. Dali, é possível visitar as quatro diferentes montanhas. Um único tíquete dá acesso a todas. Cada uma tem sua característica.

As 336 pistas para esqui e snowboard, em quatro montanhas, já seriam suficientes para fazer de Aspen uma das estações de esqui mais cobiçadas do mundo. Mas, além de geografia privilegiada, a cidade ainda concentra restaurantes, lojas, hotéis e resorts de luxo. Combinação perfeita para as férias, incluindo a de muitos brasileiros, que figuram entre os três principais mercados da estação nos Estados Unidos.

Aspen Mountain, em funcionamento desde 1947, é o point; Highlands, com vista para Maroon Bells, as duas montanhas mais fotografadas do Estado, é a área dos experts, com 122 pistas. A maior delas, Snowmass, a montanha mais vertical dos Estados Unidos, é famosa por ter um dos cenários mais bonitos para se esquiar. Buttermilk, a menor, tem trilhas mais fáceis e, por isso, é frequentada por iniciantes e crianças. A novidade é The Hideout, espaço infantil com acesso direto às pistas.

A temporada de esqui nas quatro montanhas começa em datas distintas: 27 de novembro para Aspen Mountain e Snowmass e 13 de dezembro para Aspen Highlands e Buttermilk. Todas se encerram em abril, em dias diferentes, até dia 19. E, durante esse período, a programação é intensa.

Além das aulas tradicionais, pode-se fazer trilhas de esqui cross-country, aquela raquete que se encaixa nas botas, ou passear de snowmobile, moto especial para a neve.

Fora das montanhas, no centrinho, há vida noturna agitada. São cerca de 100 bares, boates e restaurantes e, na temporada, shows ao ar livre. Ben Harper, dj Tiësto, Snoop Dogg e Seal já se apresentaram na Belly Up (bellyupaspen.com), uma das baladas mais concorridas. De 22 a 25 de janeiro, o movimento aumenta quando Buttermilk é palco do X-Games de Inverno, a olimpíada de esportes radicais.

Mas nem só de baladas vive Aspen, de 19 de dezembro até 3 de abril, às sextas, ocorrem as Ullr Nights no restaurante Elk Camp, em Snowmass. Das 15h30 às 21h30 - lá escurece por volta das 17h30 -, o encontro familiar propõe atividades ao ar livre, como visita ao vulcão, patinação no gelo, tubing hill (descida na neve com trenó ou boia), snowbike tours e chocolate quente e marshmallow em volta da fogueira.

Nas pistas e nas alturas: a canadense Whistler

Conhecida como Sea to Sky Highway, a estrada que liga Vancouver a Whistler, no oeste do Canadá, tem cenários de tirar o fôlego. Depois de chegar ao principal centro de esqui canadense, a apenas duas horas de viagem, lá vem mais deslumbramento.