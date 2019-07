Nieto Senetiner: parrilla harmonizada

São três as fincas da Nieto Senetiner em Luján de Cuyo, somando um total de 400 hectares de vinhedos. Visitamos a bodega da marca em Vistalba, onde o brasileiro Marcelo e a enóloga Agustina guiam os visitantes e explicam os processos da bodega, que produz anualmente 20 milhões de litros de vinho.

A antiga edificação do século 19 ainda preserva os velhos tanques de cimento para a fermentação e caves de envelhecimento no subsolo.

Para uma experiência gastronômica típica com boas carnes, a Nieto Senetiner mantém um restaurante especializado com uma particularidade: em vez de homens cuidando da parrilla, como é comum, são mulheres que se encarregam dos assados.

É necessário fazer reserva – o almoço, acompanhado por vinhos, custa 1.700 pesos (R$ 147) por pessoa.

Há uma longa lista de vinhos com a marca Nieto Senetiner, popular no Brasil, sobressaindo os de maior expressão da linha Don Nicanor, com as uvas Malbec (incluindo a versão Colheita Tardia), Bonarda, Cabernet Sauvignon e Chardonnay com Viognier.

Serviço

As visitas à adega podem ser feitas sem reserva, durante todo o ano de segunda a sábado, às 10h, 11h, 12h30 e 15h. A visita guiada com degustação de quatro vinhos Nieto Senetiner e Don Nicanor custa 350 pesos (R$ 30).

No local também é possível fazer passeios de bicicleta e cavalgadas pelos vinhedos em datas específicas; nietosenetiner.com.ar.