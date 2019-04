No México, hotel cria suíte para celebrar os 60 anos da Barbie

O Hilton criou uma experiência bem cor de rosa para comemorar os 60 anos da boneca Barbie, completados este ano. A cadeia de hotéis juntou forças com a Mattel para transformar um dos quartos do Hilton Mexico City Santa Fe, na Cidade do México e oferecer uma experiência cheia de glamour.

Depois de desfazer as malas, os hóspedes podem curtir a suíte temática da boneca mais famosa do mundo. São dois quartos: um para os adultos e outro para as crianças - neste, há uma versão em tamanho real do Trailer dos Sonhos da Barbie. A suíte conta ainda com uma coleção de raras bonecas Barbie das últimas seis décadas.

Carpete imitando grama e cortinas com uma estampa que lembra o céu noturno completam a decoração. E, claro, muitas bonecas Barbie, referências (há quadros da boneca em várias situações) e acessórios espalhados por todo cômodo.

A brincadeira foi parar até no banheiro da suíte, com mimos inspirados na boneca da Mattel e ammenities temáticos, como xampu s e pasta de dente.

Disponível até dezembro, a suíte com capacidade para acomodar até quatro crianças ou dois adultos custa entre U$ 189 e U$ 229 por noite, dependendo da época da viagem.

Decoração por todo o hotel

Mas você não precisa se hospedar na suíte temática para fazer parte da comemoração. Assim que chegam ao hotel, os hóspedes são recepcionados com tapete cor de rosa no balcão de check-in em um lobby cheio de quadros em homenagem a famosa boneca. A decoração inclui até mesmo um sapato cor de rosa gigante, no modelo clássico da Barbie, perfeito para investir nas selfies.

O restaurante do hotel, o Madera, também entrou na festa e preparou um menu especial, que inclui pizzas em formato de coração, nhoque com molho rosa, bolos red velvet e sorvete de morango.

Até mesmo uma parte da piscina do hotel ganhou um espaço dedicado à Barbie: um deque com cortinas cor-de-rosa e espreguiçadeiras com almofadas do mesmo tom.