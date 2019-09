No ritmo da muiñeira

Nada em Coruña é mais tradicional do que a muiñeira. A música típica galega tem o pandeiro e a gaita como principais instrumentos. As batidas rápidas e dançantes fazem com o que o ritmo ganhe adeptos de todas as idades. Não se sabe ao certo quando a muiñeira foi criada. Não se sabe ao certo quando a muiñeira foi criada. Há muitas histórias sobre a dança, mas os primeiros registros documentais são do século 18. Homens e mulheres que trabalhavam moendo trigo e milho nos campos aproveitavam o tempo livre para cantar e dançar ao redor dos moinhos.

Em Coruña, o mais popular e conhecido reduto da muiñeira é o bar A Repichoca (Rua Orillamar, 13). De quinta a sábado, o lugar conta com dezenas de grupos galegos. Além de apresentações ao vivo, os mais desinibidos podem arriscar passos da dança ou mesmo aprender acordes da gaita galega.

Sempre na última sexta-feira do mês são realizados concursos para escolher a melhor banda de muiñeira. Bandeiras galegas decoram o bar de ponta a ponta e um clima descontraído toma conta do local nas noites de verão. Na página do Facebook do bar é possível assistir a algumas dessas apresentações.

Se você é daqueles que gostam de aprender novos idiomas ou ao menos algumas palavras ou expressões para saludar os moradores, A Repichoca é o lugar perfeito para isso. É bem comum ver jovens falando galego entre eles sem se preocupar muito se o interlocutor responde em castelhano ou em português.