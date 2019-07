Noite: para ver e ser visto

No verão, os terraços da cidade ficam ainda mais convidativos para quem quer festejar com os conhecidos, fazer novos amigos ou curtir o pôr do sol – que pode acontecer depois das nove da noite. Para quem ama postar fotos de comidinhas, drinques e vistas, os rooftops são altamente instagramáveis.

No Thompson Toronto Hotel, fiz uma foto do maravilhoso Thompson Sour – uísque Woodford Reserve, conhaque, suco de limão, xarope de baunilha e vinho Malbec – que até agora me remete àquela noite. Custa 16 dólares canadenses ou R$ 44,40.

Perto do Thompson, na região da CN Tower, há outros dois rooftops badalados. Um deles é o Kost, no topo do Hotel Bisha. Além da vista soberba do alto do 44º andar do hotel, o Kost oferece um menu vasto de entradas, pratos principais e drinques. Assim como no rooftop do Thompson, o Aperol Spritz (17 dólares canadenses ou R$ 47) é refrescante e bem feito.

Aqui, a boa é se esbaldar nos frutos do mar, especialidade da casa. O clássico coquetel de camarão traz cinco camarões graúdos e saborosos acomodados em uma travessa de gelo (25 dólares canadenses ou R$ 69,50). Já o steak tartare (18 dólares canadenses ou R$ 50) é de mastigar com gratidão. Vem servido com avocado e wasabi sobre uma espécie de tortilla de milho roxo.

O Chez Lavelle é outra opção concorrida para quem quer ver e ser visto. Diferentemente do Thompson e do Kost, esse restaurante não fica sobre um hotel, mas sobre um prédio comercial na King Street. Assim como os outros dois, esse rooftop parece se orgulhar de sua piscina à qual somente usuários que pagam anuidade têm acesso.

O bairro Village ou Gay Village tem várias opções de bares, onde a música dançante ou mesmo shows de drag queens são garantia de uma noite divertida. O Crews and Tangos é um dos lugares que exibem performances e produções com maquiagem e roupa caprichadas. Fica na principal rua do bairro (508 Church St.) e funciona desde 2010.