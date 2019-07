Norton: além da degustação

Fundada em 1865 em Pedriel, a bodega Norton pertence, desde 1989, ao empresário austríaco Gernot Langes Swarovski (que tem seu sobrenome associado aos famosos cristais). Na prática, quem dirige o empreendimento é seu filho, Michael Halstrick; David Bonomi é o enólogo principal (um dos melhores da América do Sul em 2017, segundo a revista americana Decanter).

Nos campos, há videiras jovens e outras com até 80 anos. Entre seus rótulos, o vinho Malbec com melhor custo-benefício é o Perdriel Malbec a 437,50 pesos (R$ 88). “Um vinho que dificilmente é encontrado no Brasil”, indica Diego Mello, brasileiro que cuida do turismo na bodega argentina.

Serviço

A visita básica, chamada Experiência Malbec, custa 330 pesos (R$ 67) por pessoa. A degustação inclui um espumante e dois vinhos, além de tour pela fábrica e a cava histórica de 1944. Há outras opções de experiências, como criar o próprio vinho ou fazer um piquenique entre vinhedos; norton.com.ar.