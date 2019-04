Nova área do Aeroporto de Cingapura tem cachoeira de 40m de altura

Já imaginou aproveitar uma paisagem com cachoeira e árvores enquanto espera pela conexão do seu voo? A possibilidade é real no aeroporto de Changi, em Cingapura, eleito sete vezes consecutivas como o melhor do mundo pela Skytrax e que acaba de ganhar a maior queda d'água indoor do mundo.

Batizada de Rain Vortex, a cachoeira de 40 metros de altura é alimentada por água da chuva que cai através da cúpula de vidro e aço do complexo Jewel (Joia), inaugurado ontem (17 de abril). A queda d'água muda de iluminação ao longo do dia, o que torna o design ainda mais atraente. Aliás, o espaço foi projetado pelo arquiteto israelense Moshe Sadfie, famoso pelo projeto do resort Marina Bay Sands, também em Cingapura (cujo destaque é a piscina de borda infinita no topo do edifício). Pelo teto transparente do espaço, é possível ver os aviões que chegam e saem do aeroporto com destino a mais de 300 cidades ao redor do mundo - infelizmente, nenhuma delas no Brasil.

Em volta da queda d'água, o Forest Valley, um enorme jardim com mais de 1.400 árvores e palmeiras e cerca de 60 mil arbustos traz ainda mais verde para o aeroporto que conta com outros cinco jardins - um deles com quase mil borboletas.

A nova joia do Changi tem 10 andares e mais de 135 mil metros quadrados (o equivalante a 16 campos de futebol), que levaram quatro anos para ficar prontas. Algumas áreas, no entanto, ainda serão inauguradas, como o Canopy Park, supenso 20 metros acima do chão, com passarelas e dois labirintos (um de espelhos, outro de vegetação), que deve ficar pronto em junho. Ainda em maio, um outro espaço de entretenimento, com jogos, projeções e exibições, também entrará em funcionamento.

Comprar, comprar

Lojas como Adidas, Nike, MAC, Zara, Gucci, Prada, Hermès e Fendi se esparramam pela nova área - são mais de 280 lojas e restaurantes no novo complexo, incluindo a primeira unidade da famosa hamburgueria norte-americana Shake Shack no Sudeste Asiático. Para descansar, o hotel Yotelair oferece 130 quartos, supermercado, cinema com 11 salas, piscina e spa.

Mas os atrativos do Changi não param por aí. Aos interessados em dar uma esticada por Cingapura, o aeroporto oferece tours gratuitas de duas horas pela cidade-Estado. As selfies também estão garantidas. O Wi-Fi é gratuito em todo o aeroporto e os mais de 800 pontos de recarga para celulares garantem baterias sempres cheias.

O novo empreendimento custou quase US$ 1,3 bilhão de investimento. A ideia, segundo a administração do aeroporto, é fazer do Changi um destino por si só, atraindo tanto passageiros em conexão para que desejem voltar depois, com mais tempo, quanto os próprios moradores.