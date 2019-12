Nova atração Star Wars Rise of the Resistance estreia na Disney

A Disney lançou em Orlando, na Flórida (Estados Unidos), uma nova atração do Star Wars chamada de Rise of the Resistance. Ela fica localizada no Disney's Hollywood Studios, dentro do complexo Galaxy's Edge, da mesma franquia, em uma área com 56 mil metros quadrados.

Usando o poder da força (do capitalismo), a Disney amplia sua atração tendo como tema um grupo da Resistência que é capturado pela Primeira Ordem e deve fugir do jugo de Kylo Ren, o novo vilão emblemático do lado negro.

Logo no início da experiência, que não precisa ser paga à parte e está dentro do ingresso de US$ 130 em média, o visitante entra na nave sequestrada e toma um susto quando é recepcionado por uma guarda de 50 Stormtroopers.

Na tentativa da fuga, a viagem segue por um shuttle de transporte em tamanho real, pilotado por droids, e depois para um Star Destroyer, que é a parte do simulador.

A atração usa e abusa de projetores e telas de última geração. Mas fora a parte da fantasia digital, os visitantes podem experimentar comidas e bebidas intergalácticas e visitar lojas que vendem desde trajes dos personagens até pelúcias dos bichinhos famosos da franquia, como os Porgs.

Galaxy Edge na Califórnia

Desde 31 de maio, há um espaço do Star Wars Galaxy's Edge no Disneyland Park, na Califórnia. Ele ficou pronto antes que o de Orlando, em agosto, mas agora foi passado para trás pelo Rise of the Resistance.

A escolha da Califórnia para receber uma atração idêntica se deve à proximidade com os estúdios para produção dos filmes da franquia. Como os personagens já são figuras constantes entre os artistas de rua na Calçada da Fama, nada mais justo que ganharem um espaço oficial na região.

Para ambos os parques, a Disney criou uma fila virtual. Esse agendamento é feito por meio do aplicativo My Disney Experience no dia da visita e já dentro do parque. Para "entrar" na fila basta clicar em Star Wars: Galaxy’s Edge – Status and Access. Se aparecer a palavra Open, é só ir direto para a atração. Se aparecer a mensagem Boarding Group Only, o usuário fica em uma fila virtual e pode fazer outras coisas enquanto aguarda a vez.

Hotel do Star Wars ficará pronto em 2021

O hotel do Star Wars, o Galactic Starcruiser, foi anunciado para 2021. Ele ficará no complexo da Disney, próximo ao Galaxy's Edge. Será todo ambientado como uma nave da franquia e terá os personagens da saga, como os Stormtroopers e Chewbacca, para interagir com os hóspedes.