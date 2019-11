O esforço atual dos agentes de promoção turística de Nova York é para informar aos visitantes que a cidade não se resume a Manhattan. São cinco distritos - os outros quatro são Bronx, Brooklyn, Queens e Staten Island - com extensas possibilidades. Para íntimos ou visitantes de primeira viagem, há mais um motivo para expandir os horizontes nova-iorquinos: o voo da American Airlines ligará Campinas ao aeroporto John F. Kennedy sem escala, três vezes por semana, a partir de 1.º de dezembro.

Não dá para perder

Já que falamos de horizonte, que tal descobrir Nova York assim, explorando seus limites com o céu? Os mirantes e terraços elevados são uma das marcas da cidade - e até seu atual parque mais aclamado fica alguns metros acima do chão. A fase três do Highline - parque linear montado sobre o viaduto de uma antiga linha férrea - foi inaugurada no fim de outubro. Fica no canto do Chelsea e do yuppie Meatpacking District.

O começo de 2015 verá a inauguração do observatório One World (oneworldobservatory.com), com três andares entre o 100º e o 102º do novo World Trade Center, a 381 metros de altura. Será o terceiro deque de observação muito alto da cidade. Os outros dois? O Empire State Building (www.esbnyc.com), com uma plataforma no 86º andar e outra no 102º, que deixam ver a Estátua da Liberdade; e o Top of the Rock (topoftherocknyc.com), entre os andares 67º e 70º do Rockefeller Center, que mostra o Empire State.

Em Williamsburg, no Brooklyn, o 8º andar do McCarren Hotel é um novo ponto de encontro da juventude moderna na região. Do bar Sheltering Sky, a vista é para o skyline de Manhattan.

Já no Bronx, o enorme Pine Bar & Grill (pinebargrill.com) tem bar no terraço que mira o Bronx Leste, área mais residencial e habitada por imigrantes. No Queens, o melhor mirante fica no chão mesmo: o Astoria Park tem ótima vista de Midtown Manhattan. O Z Hotel (zhotelny.com) é outra opção: mostra Manhattan do 14º andar, usado também para ioga.

Finalmente, Staten Island será o endereço da grande novidade anunciada por Nova York. Terá cerca de 190 metros de altura e capacidade para 1.440 pessoas a cada volta completa a New York Wheel (newyorkwheel.com), roda-gigante com inauguração prevista para 2017. De lá, será possível ver a Estátua da Liberdade.

Gastronomia

Milhares de restaurantes e novidades frequentes pedem uma boa seleção de onde comer em Nova York. O site da Restaurant Week mostra casas da edição atual, quando é o caso, e anteriores (nycgo.com/restaurantweek). O OpenTable.com faz reservas e ranking baseados em resenhas de internautas. Para achar a melhor comida de rua, vá ao site do prêmio anual Vendy Awards (vendyawards.streetvendor.org).

Noite dos sonhos

O hotel mais novo de Nova York tem o seu lounge elevado. No 20º andar do Hyatt Herald Square (heraldsquare.hyatt.com), o bar Up on 20 está de frente para o Empire State. A decoração dos quartos é inspirada em moda; as diárias começam em US$ 234, para dois.

Dica de ouro

O New York City Pass (pt.citypass.com) é bom investimento: custa US$ 109 por seis atrações, inclusive Empire State e Top of the Rock. Comprados individualmente, os seis ingressos sairiam por um total de US$ 148. .