Nova Zelândia por Brotas

Vantagens

A apenas 3h da capital paulista (contra as quase 18h até a Nova Zelândia), Brotas é um destino para entrar em contato com a natureza com ótima infraestrutura. As atividades “com emoção” fizeram a fama da cidade do interior de São Paulo: rafting, rapel e trilhas para cachoeiras são as principais atrações da cidade.

Mas os programas não são apenas para quem quer adrenalina a todo custo, com muitas opções para crianças, ótimos hotéis e até passeio de balão. Entre as opções de hospedagem, há de pousadas simples e hostels a resorts repletos de opções de lazer. E os restaurantes da cidade vão além dos PFs, com uma gastronomia caprichada que ganhou até festival.

Desvantagens

Obviamente, visitar a Nova Zelândia não é curtir apenas as atrações radicais de Queenstown – embora a adrenalina lá seja bem maior do que em Brotas. Para os fãs de O Senhor dos Anéis, é insubstituível: há vários pontos de gravação espalhados pelo país.

