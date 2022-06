Novas atrações, museus e hotéis nos Estados Unidos

Os destinos dos Estados Unidos estão com novidades, e agora sem teste de covid como exigência para a viagem. Os turistas irão encontrar cidades com hotéis novos e reformados, museus inaugurados durante a pandemia e atrações recentes. Reunimos aqui uma parte do que vimos durante a cobertura do 53º IPW, a principal feira do setor de turismo dos Estados Unidos. O Viagem cobriu o evento, realizado em Orlando no início de junho deste ano.

Quase 5 mil participantes de cerca de 60 países estiveram no evento, organizado pela U.S. Travel Association, organização que promove o turismo no país. O Brasil teve a segunda maior delegação do evento. Com 136 participantes, entre operadores de viagens e integrantes da mídia, ficou atrás apenas do Reino Unido, com 147 pessoas. A edição do IPW 2023 está marcada para o período de 20 a 24 de maio, em San Antonio, no Texas.

Durante o encontro na Flórida em 2022, a U.S. Travel divulgou uma projeção de 65 milhões de chegadas internacionais para 2023, o que corresponde a 82% do nível pré-pandemia do país, que deve ser alcançado totalmente apenas até 2025.

Confira a seguir algumas das novidades nos Estados Unidos para a sua próxima viagem:

Novas montanhas-russas de Orlando

Orlando está com várias montanhas-russas novas nos parques. A tecnológica Guardians of the Galaxy - Cosmic Rewind foi inaugurada em Disney no fim de maio de 2022, no Epcot. No ano passado, o Islands of Adventure, parque do Universal Orlando Resort, ganhou a radical Jurassic World VelociCoaster. Durante a pandemia, abriram também a Ice Breaker, no SeaWorld, e a Iron Gwazi, no Busch Gardens. E vem mais por aí: o SeaWorld Orlando anunciou para 2023 uma nova montanha-russa, inspirada nas ondas do Oceano Pacífico.

Voos da Gol para Orlando e Miami

Tem mais opção para chegar à Flórida partindo do Brasil. Em maio deste ano, os voos da Gol para Orlando e Miami, partindo de Brasília, voltaram. As duas rotas estavam suspensas desde o início da pandemia, em 2020. Como saem da capital brasileira, um dos hubs da companhia, as frequências permitem que o viajante chegue de ou siga para 37 destinos brasileiros.

Superblue Miami: imersão na arte

Em vez de mostras itinerantes no estilo de Beyond Van Gogh, que viajam pelo mundo, Miami conta com um espaço fixo, onde são os artistas que mudam. O Superblue é uma área permanente para experiências imersivas com arte digital. Aberta em 2021, é a única dos EUA.

Nova experiência imersiva em Atlanta

Falando em imersão artística, tanto Las Vegas quanto Atlanta ganharam unidades da Illuminarium, complexos de entretenimento com experiências imersivas temáticas. Em Atlanta, Space: A Journey to the Moon & Beyond leva os visitantes para um passeio até a lua, os anéis de Saturno e um cinturão de asteróides.

Las Vegas esportiva

Conhecida pelos cassinos e hotelões de milhares de quartos, Las Vegas quer se estabelecer também como uma cidade de esportes. A cidade anunciou nos últimos seis meses que recebe a Fórmula 1 em 2023 e o Super Bowl LVIII em 2024.

Mario no Universal Hollywood

Assim como recriou o universo do bruxinho de Hogwarts na Flórida, a empresa prepara uma área imersiva no mundo de Mario Bros, em seu parque na Califórnia. No início de 2023, o Universal Studios Hollywood ganha o Super Nintendo World, com lojas e restaurantes temáticos. Será possível interagir com espaços por meio de uma pulseira. A principal atração, Mario Kart: Bowser’s Challenge, usa projeção e realidade aumentada para intensificar a sensação de estar dentro do famoso jogo de videogame com os irmãos Mario e Luigi e a princesa Peach.

NY latina, asiática e afro-americana

O turismo de Nova York já promovia a campanha de NY como um local, com dicas de passeios pelos bairros da cidade. A novidade são os roteiros, lançados em 2021, para quem quiser conhecer a cultura latina, asiática ou afro-americana, com sugestões que incluem de restaurantes a manifestações culturais.

Hotéis inaugurados em Chicago

Chicago tem hotéis novos, como The St. Regis Chicago. Aberto neste ano com 192 quartos luxuosos, é a 50 unidade da rede no mundo. No distrito financeiro, abriram The Salle Hotel, Autograph Collection e Canopy by Hilton Central Loop. E o lindo Carbide & Carbon Building, marco art déco, foi renovado pela Pendry Hotels & Resorts para abrir o Pendry Chicago no ano passado.

Arte contemporânea repensada em São Francisco

Em outubro deste ano, será inaugurado o Institute of Contemporaru Art San Francisco. Com a proposta de repensar o papel das instituições culturais, o instituto não terá acervo, e sim os curadores irão levar artistas americanos e estrangeiros para a área da Baía de São Francisco.

Música negra na Rota dos Direitos Civis

No ano passado, Nashville ganhou um museu dedicado à música afro-americana. O National Museum of African American Music e Stax Museum of American Soul Music, em Memphis, passam a integrar a Rota dos Direitos Civis Americanos no Tennessee. No total, são 14 marcos.