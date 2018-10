Novembro: os melhores eventos e passeios pelo mundo

Dia 2: Recife

Outro tijolo no muro

Três dias de cinema com temática musical em Recife, no bairro de Casa Forte, com ingressos a R$ 2: é a Mostra Play The Movie, que faz sua 12ª edição entre os dias 2 e 4. Estão na programação os documentários Dona Onete – Flor de Lua, sobre a cantora paraense; Vinil, Poeira e Groove, que aborda a cultura dos discos de vinil; e o clássico Pink Floyd – The Wall, de Alan Parker. As exibições ocorrem no cinema da Fundação Joaquim Nabuco. Clique para ver a programação completa.

Dia 3: Curitiba

Felicidade diversa

Com foco em bem-estar, qualidade de vida e autoconhecimento, o Parque Barigui, em Curitiba, recebe nos dias 3 e 4 o 3º Congresso de Felicidade. O evento receberá o professor da Universidade Harvard

Tal Ben Shahar, além de Bruna Lombardi, Alexandra Loras, Leandro Karnal, Jorge Trevisol, Monja Coen e Sri Prem Baba. Os palestrantes abordarão o tema felicidade sob os pontos de vista científico, artístico, filosófico, educacional, profissional e espiritual. Ingressos começam em R$ 739 (dois dias).

Dia 4: Nova York

Maratona

São mais de 50 mil corredores, dos quais cerca de 10 mil participantes internacionais. Os 42 km da Maratona de Nova York passam pelos cinco distritos da cidade – largada na Ponte Verrazano-Narrows, em Staten Island, percurso por Brooklyn, Queens e The Bronx, e chegada em Manhattan, no Central Park. A esta altura já não é mais possível participar como atleta – as inscrições, por sorteio (porque são 100 mil interessados a cada ano) ocorrem entre janeiro e fevereiro. Mas dá para assistir à prova e se divertir nos eventos paralelos: tcsnycmarathon.org.

Dia 7: Paris

Galerias Lafayette inauguram árvore de Natal

As Galerias Lafayette, loja de departamentos mais tradicional de Paris, inauguram sua tradicional árvore de Natal sob a cúpula que é o ícone da loja no Boulevard Haussmann. A programação natalina terá ainda releitura de tradições de Natal por olhos infantis; projeções; brinquedos e ação temática de Harry Potter.

Dia 10: Fortaleza (e Lisboa)

Festival Fartura

Fartura, o festival gastronômico que tem vários endereços pelo Brasil durante o ano, em novembro vai a Fortaleza (no Iate Clube, dias 10 e 11) e também cruza o Atlântico e chega a Portugal (Mercado da Ribeira em Lisboa, dias 16 e 17). O evento destaca cozinheiros e ingredientes de várias regiões do Brasil em workshops e degustações.

Dia 10: Serra Gaúcha

Corrida com espumante

Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, a partir das 20h, atletas participam da Sparkling Night Run, corrida de rua noturna seguida da Festa do Espumante. Há também a modalidade caminhada. Inscrições a R$ 120.

Dia 12: Nova York

Andy Warhol no museu Whtiney

O ícone da arte contemporânea Andy Warhol ganha, até 31 de março, uma mostra retrospectiva sobre seu processo criativo, sua experimentação com materiais e o intenso diálogo político, comportamental e estético que o artista manteve com seu tempo. No Whitney Museum, atualmente um dos prédios mais interessantes de Nova York, ao lado do parque suspenso High Line. Ingressos já estão à venda: US$ 25.

Dia 13: Uruguai

Futebol feminino

Até 1º de dezembro, o Uruguai recebe a Copa do Mundo de futebol feminino sub-17 da Fifa. As partidas ocorrem em três sedes, em Montevidéu, Colônia e Maldonado, onde o Brasil estreia no próprio dia 13 contra o Japão. Ingressos de US$ 3,50 a US$ 10.

Dia 15: Florianópolis

Micareta na ilha

É pacote-micareta completo: Bel Marques, Psirico, Banda Eva, Harmonia do Samba, É O Tchan, Ivete Sangalo... Com reforço da nova sensação do verão mais velha do pedaço, Molejo. São três dias (até 17) de Folianópolis na Arena Nego Quirido, no centro da capital catarinense. De R$ 350 a R$ 2.050 na pista; na arquibancada, a “pipoca”, R$ 40.

Dia 23: Olinda

Linda e musical

Cidade-mãe do Festival Mimo, que começou como Mostra Internacional de Música de Olinda, a cidade pernambucana recebe até o dia 25 os workshops e concertos do democrático festival – tudo é gratuito. Hermeto Pascoal (na sexta-feira) e Egberto Gismonti (sábado) tocam na Igreja da Sé; Tom Zé (sexta) e Emicida (sábado), na Praça do Carmo.

Dia 23: Espírito Santo

Virada Turística

Até 2 de dezembro, municípios do Espírito Santo promovem atividades para aproximar o público viajante dos produtos, serviços e destinos turísticos do Estado. É a Virada Turística Capixaba, que faz a 2ª edição – a programação oficial ainda está para ser divulgada no site viradaturisticacapixaba.es.gov.br. No ano passado, a agenda teve observação de jubartes, trilha guiada, visitas guiadas a museus, músicas e vendas de pacotes de viagem descontados.

Dia 23: Estados Unidos

Sinal verde ao consumismo

O Brasil tem a sua própria (e desacreditada) versão, mas é nos Estados Unidos que a Black Friday é de verdade: eletrônicos, eletrodomésticos, brinquedos, cosméticos são vendidos com desconto ao longo de todo a sexta-feira, dia 23. Em Nova York, Orlando, Miami e outras cidades, muitas lojas abrem a partir de meia-noite – as filas na porta começam bem antes. O site blackfriday.com publica com antecedência os folhetos de descontos de redes como Best Buy, Home Depot, Target, Walmart e outras.