Novos cenários do bruxo

Vidrados nos conflitos entre Valdemort e o bruxinho mais famoso da atualidade, os fãs provavelmente nem prestam atenção no pano de fundo da ação. Como nos outros filmes da série, a primeira parte de Harry Potter e as Relíquias da Morte - nos cinemas desde sexta-feira - traz para as telas cenários reais, filmados pelo Reino Unido.

Desta vez, um Harry Potter já crescido explora pontos famosos de Londres, como a Piccadilly Circus. É para um café ‘trouxa’ das imediações da praça que, junto com Rony e Hermione, ele foge antes de ser atacado pelos temíveis comensais da morte.

Londres, aliás, pode até ser considerada mais uma protagonista no filme. A London Eye, a célebre roda gigante que dá vista para maravilhas urbanas como o Big Ben e a Tower Bridge, também ganhou seu espaço. Repare na entrada do metrô Westminster, não muito longe dali - Harry aparece na frente dela no filme.

Mais ao norte, os túneis Mersey da portuária Liverpool surgem na cena em que Harry e seu amigo meio gigante Hagrid são, mais uma vez, perseguidos pelos comensais da morte.

Distante. A viagem segue por paragens menos conhecidas, como o País de Gales. Na primeira parte do filme, está lá a selvagem praia Freshwater West, na costa de Pembrokeshire.

É lá que vivem Gui, um dos irmãos de Rony, e sua mulher, Fleur Delacour. O balneário afastado é cercado por dunas de areia com vistosas falésias e piscinas naturais.

Quem leva

Em Londres

A London Walks oferece caminhada por 20 locações do filme na cidade. Os tours saem aos domingos e custam 3 libras por pessoa. Site.

Interior

A excursão Carry On Harry Potter Adventure dura quatro noites e percorre cenários do interior da Inglaterra, como Oxford e Yorkshire. O passeio custa 500 libras.

Pela Inglaterra

A Off To London tem passeio de dois dias pelo país, com paradas na Catedral de Gloucester e o Castelo de Warwick, entre outros. A partir de 395 libras (duas pessoas).

Vale a viagem

O mundo de magia imaginado pela escritora J.K. Rowling ganhou cenários reais nos filmes de Harry Potter. Realizadas por todo o Reino Unido, as filmagens acenderam nos fãs a vontade de conhecer de perto cada um desses lugares. No embalo da estreia do novo longa, confira ao lado pontos que marcaram os seis filmes anteriores da sequência. Quem sabe se, explorando esses lugares, você não encontra um certo bruxinho?

1 - Pedra Filosofal

O castelo de Alnwick, localizado na cidade de mesmo nome no norte da Inglaterra, foi construído em 1096. Nos jardins da construção medieval, Harry toma suas primeiras lições de bruxaria, no primeiro filme da série.

2 - Câmara Secreta

Você lembra das cenas da Murta Que Geme, aquela fantasminha chorona do banheiro de Hogwarts? Elas foram rodadas na catedral gótica Gloucester, no remoto condado de Gloucestershire, no sudoeste da Inglaterra.

3 - Prisioneiro de Azkaban

As paisagens escocesas serviram de locação a muitas cenas da série. No terceiro filme, as montanhas de Glencoe Close, por exemplo, eram a base para a cabana de Hagrid e a Ponte para Lugar Nenhum.

4 - Cálice de Fogo

Ainda na Escócia, a bela cachoeira de Steall Falls, na base da montanha de Glen Nevis, serve de pano de fundo para a luta de Harry contra um dragão durante o Torneio Tribruxo. A área é prato cheio para a prática de trekking.

5 - Ordem de Fênix

O Castelo de Windsor, na cidade inglesa de mesmo nome, é uma das residências oficiais da rainha Elizabeth. A construção milenar, que teve a fachada recriada no século 19, aparece no quinto filme do bruxo. Site: royalcollection.org.uk.

6 - Enigma do Príncipe

A sequência dramática da abertura deste longa inclui o desmoronamento de um ícone de Londres: a Millennium Bridge. A ponte pênsil de aço exclusiva para pedestres cruza o Rio Tâmisa e liga Bankside ao centro financeiro da capital inglesa.