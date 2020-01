Novos hotéis em Bariloche focam no luxo e no bem-estar

Bariloche está entre os destinos preferidos dos brasileiros para viagens no inverno com esportes de neve, como esqui e snowboard. Mas não só: no verão, também há atrações, como as cervejarias artesanais que se espalham pela cidade e passeios pelos lagos andinos. Nesta estação, a novidade está na cena hoteleira, com três hotéis que acabam de ser inaugurados.

A marca Hilton chega ao destino argentino, com a abertura do Hampton by Hilton Bariloche. Outras duas inaugurações na cidade da Pagatônia são o Villa Belluno, cinco-estrelas em estilo boutique, e o Selina Bariloche, que reúne tanto espaço de coworking quanto atividades de bem-estar.

Com tempo quente, Bariloche oferece esportes radicais e atividades ao ar livre, como cavalgada, trekking, kitsurfe e canoagem. Para quem gosta de navegar, o destino argentino pode ser combinado com a Travessia dos Lagos Andinos, indo até o Chile, ou incluir apenas a navegação no Lago Nahuel Huapi. As chocolaterias de Bariloche fazem sucesso entre os visitantes em qualquer estação.

Para quem pretender aproveitar Bariloche antes de a estação fria chegar, os três hotéis já estão em funcionando. Veja os destaques de cada um:

Hampton by Hilton Bariloche

A estrela do Hampton by Hilton Bariloche fica na parte externa do hotel: o Lago Nahuel Huapi. Uma das paisagens mais bonitas e buscadas pelos viajantes nessa região da Patagônia argentina, ele pode ser visto dos dos quartos, dos dois elevadores panorâmicos e do café-bistrô, que serve cozinha tradicional argentina.

Com 105 quartos, o hotel tem uma localização estratégica. Fica entre as montanhas da região e perto de restaurantes e lojas do centro de Bariloche. Também está próximo de lugares como Isla Victoria, Bosque de Arrayanes e Cerro Catedral (estação de esqui local). Na internet, a diária não-reembolsável custa a partir de US$ 79 com café da manhã mais enxuto (pesquisa no site feita para 19 de março).

Selina Bariloche

Parte de uma rede hoteleira que mantém unidades em Buenos Aires e Córdoba, o Selina Bariloche propõe um jeito diferente de viajar, com a possibilidade de juntar trabalho e bem-estar. Com acesso direto a Cerro Catedral, o hotel tem acomodações em estilo boutique, espaço de coworking e atividades de recreação e bem-estar. Com 4,8 mil m² cobertos e 56 quartos, o empreendimento possui ainda restaurante e wellness center, com spa, piscina e academia.

Fundada na América Latina em 2015, a rede Selina convida artistas, designers e artesãos locais para participarem no projeto de cada unidade. A empresa está em 48 pontos na América Latina e na Europa e planeja ampliar para um total de 100 destinos até 2022, com unidades nos Estados Unidos e na Ásia. Sem café da manhã, a tarifa no site não-reembolsável sai desde US$ 35,09 (simulação para 19 de março).

Villa Beluno Bariloche

Cada detalhe importa no hotel-boutique Villa Beluno Bariloche para contentar os hóspedes das suas 14 suítes. No serviço, são usados diversos objetos trazidos da Europa, como as xícaras Christian Lacroix. Todas as acomodações contam com sala de estar, varanda e amplos banheiros em estilo clássico, com banheira.

O hotel de luxo tem um átrio com janelas do chão ao teto no átrio, com vista para o Lago Nahuel Huapi, as montanhas e a Isla Victoria. Os hóspedes têm à disposição ainda piscina aquecida, spa, sauna e academia. A gastronomia mistura as culinárias argentina, italiana e francesa. Com café da manhã, tarifas custam a partir de US$ 750 (em 19 de março, data pesquisada no site). Reservas de pelo menos duas diárias incluem translados do aeroporto na chegada e na partida.