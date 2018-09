O bê-á-bá de Las Vegas

LAS VEGAS - Deserto, deserto e mais deserto. Visto da janela do avião, o trajeto para Las Vegas imprime todo o bucolismo do Oeste norte-americano. Até que a paisagem começa a mudar. Construções enormes. Prédios que imitam o skyline de Nova York – com direito a um Empire State –, uma pirâmide, a Torre Eiffel. Você chegou ao maior parque de diversões do mundo, também conhecido como Las Vegas.

Já em terra, no deserto de Nevada, você vai descobrir um oásis com vulcões que soltam fogo e fontes com jatos d’água que dançam conforme a música. Nada faz muito sentido por aqui e excessos são mais que bem-vindos nesta peculiar metrópole. O cenário megalomaníaco e as luzes que nunca se apagam são palco de uma cidade com excelentes restaurantes, hotéis e, claro, entretenimento – cassinos são só um detalhe.

Não se assuste: à primeira vista, todo o exagero de Las Vegas – que, sim, beira o brega – pode dar um nó na cabeça. A dica de ouro é entrar no clima. Claro que, quanto maior o limite do cartão de crédito, maior a diversão e as opções de serviços exclusivos.

De qualquer forma, em tempos de dólar nas alturas, é bom preparar o bolso. E também aquele protetor solar poderoso, hidratante e muito soro fisiológico: nos meses mais quentes, de junho a agosto, a sensação térmica pode chegar a 50 graus. Mas a experiência vale o show. Quer apostar?

ANTES DE IR

Aéreo: a Latam tem voo direto temporário São Paulo–Las Vegas até o fim de setembro e de dezembro a março de 2019, três vezes por semana, a partir de R$ 2.999,09.

Transporte: na Strip, táxi e Uber têm pontos determinados para buscar e deixar passageiros. Para percorrer a Las Vegas Boulevard, o Deuce Bus tem ar condicionado; o passe de três dias custa US$ 20. Entre as paradas estão a Freemont Street, no centro antigo, e o North Outlets, para comprinhas. No aeroporto, há empresas de shuttle para os hotéis da Strip, como Super Shuttle e BellTrans.

Site: visitlasvegas.c​om

VIAGEM A CONVITE DA LAS VEGAS CONVENTION AND VISITORS AUTHORITY E DA LATAM