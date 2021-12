O clima de Natal está de volta a Gramado e Canela

Depois de quase dois anos de férias forçadas, Papai Noel está de volta à Serra Gaúcha. Mais animado, o querido personagem voltou a Gramado e Canela para ser o anfitrião das celebrações de Natal, que terminam apenas no final de janeiro de 2022. Vestindo máscara sobre o sorriso, algumas vezes peluda para simular sua própria barba, e outras, com face shield, para deixar claro o famoso semblante, Papai Noel está em diferentes lugares.

No Natal Luz de Gramado, ele tem casa própria, na Vila de Natal. Na cidade temática instalada no Centro há bancas com produtos natalinos e é onde ocorrem esquetes gratuitas. Quem percorre Gramado percebe que a decoração está mais farta e bonita, principalmente se comparada com a do ano passado, quando o evento teve programação cancelada e manteve menos adereços e luzes nas ruas. Renas, bolas, anjos, globos de neve e muitas luzes enfeitam a cidade.

Desta vez, o Natal Luz, que ocorre até o dia 30 de janeiro, atualizou espetáculos tradicionais e incluiu novidades. Para o Natal não deixar de ser mágico e seguro (afinal, ainda estamos em pandemia e todo o cuidado é pouco com uma nova variante circulando), as atrações reduziram a capacidade de público para 30% e seguem com os protocolos de uso de álcool em gel, o cumprimento do distanciamento social e a exigência do uso de máscaras.

Interativo e com diferentes cenários, o Reino do Natal é uma das invenções mais criativas da temporada. Dentro de grande esferas, os visitantes circulam por um trajeto específico e conhecem cenários onde se passam histórias natalinas. Nas bolhas estão fábricas de biscoitos, florestas encantadas e, claro, o Papai Noel. A atração tem mais de 60 sessões diárias, porque é feita num circuito que dura em média uma hora.

Entre os espetáculos clássicos de Gramado, o Grande Desfile de Natal manteve-se na lista de atrações. Apresentado na Expogramado, celebra tradições natalinas por meio de apresentações feitas por um elenco sorridente e com figurino impecável. Outro queridinho dos visitantes é o Nativitaten, show de luzes e som no Lago Joaquina Rita Bier.

Apesar de ter muitas atrações que exigem pagamento de ingresso, o Natal Luz de Gramado ampliou a oferta de espetáculos gratuitos. A Rua Coberta, por exemplo, se transformou em palco para o Natal Luz Para Todos, com apresentações diárias, às 19h. Na programação estão shows com repertório de estilos variados como pop, rock, gaúcho e músicas natalinas, incluindo apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado. Além disso, a rua é um dos pontos altos da decoração da cidade, com seu teto iluminado.

Natal democrático em Canela

Ao ladinho de Gramado, a cidade de Canela também está vestida de luzes coloridas e personagens. Neste ano, a volta do Sonho de Natal veio com viés solidário e acessível: até 9 de janeiro de 2022, o evento terá mais de 370 espetáculos gratuitos.

Na festa canelense, Papai Noel é radical e faz a chegada triunfal duas vezes ao dia por meio de uma habilidosa descida de rapel da Catedral de Pedra, durante o espetáculo A Fábrica de Sonhos. A apresentação de som e luz é tema principal do Sonho de Natal desta edição e se estende por 12 minutos, numa trilha sonora que pontua o espetáculo com efeitos especiais.

Também fazem parte da programação apresentações no Teatro Municipal, que por muitos anos ficou desativado e agora está sendo reformado com o apoio da iniciativa privada. É no espaço localizado no coração da cidade que são realizados espetáculos como O Som do Vento e Christmas In Concert, além da encenação Auto de Natal e peças teatrais infantis.

O 1º Festival de Gastronomia de Canela ocorre em paralelo ao Sonho de Natal. Em uma arena instalada no Centro, diferentes restaurantes da região vendem pratos ao custo médio de R$ 30, o que deixa mais democrática a experiência das festividades natalinas na cidade.

Flores e coral natalino

O colorido de mais de 7 milhões de mudas de plantas e a arquitetura moderna do novíssimo parque do Rio Grande do Sul é o cenário do musical Retratos de Natal, que ocorre nos dias 18, 25 e 26 de dezembro no Mátria Parque de Flores.

Inaugurado no final de novembro em São Francisco de Paula, a cerca de 30 minutos de Gramado, o empreendimento celebrará o Natal com 38 vozes entre coristas e solistas, sob o comando do Maestro Giovani Costa & Coral. Os shows trazem uma seleção eclética de canções sobre paz, amor e união e ocorrerão à beira do Lago Azul, sempre às 17h.

Imersões natalinas em hotéis

Nesta época do ano, há uma verdadeira imersão na temática natalina na Serra Gaúcha. Cada vez mais a rede hoteleira investe em encontros com personagens e em cenários e histórias para envolver adultos e crianças.

Referência em hospedagem de experiência, o clássico Casa da Montanha mantém um escritório do Papai Noel, onde as crianças deixam cartinhas, e uma programação diária de atrações. Até 30 de janeiro, a experiência Um Sonho de Natal (paga à parte) transforma pequenos hóspedes em ajudantes de Noel. Eles ganham uma mochila com touca, caneta mágica e bolinhas de Natal e recebem um telefonema do velhinho. As crianças ainda participam de atividades temáticas de recreação, oficina de brinquedos e ganham certificado.

As diárias no hotel também incluem café da manhã com música e personagens. Papai Noel é o convidado nas terças, sextas e domingos, às 8h15, 9h15 e 10h15. Boticários da Montanha e um coral também surgem em dias específicos da refeição matinal.

Localizado a menos de 5 minutos de carro do Lago Negro, o Hotel Alpestre investiu em uma divertida história sobre duas renas para envolver as famílias que se hospedam. Alceu e Lola são irmãos e eram ajudantes de Papai Noel, mas, quando conheceram Gramado, resolveram ficar na cidade e se instalaram no hotel. Por conta disso, eles têm um quarto de 25 metros quadrados e que pode servir de hospedagem.

A acomodação em estilo de cabana é um encanto. Há uma minicozinha com brinquedos, itens pessoais dos personagens (em tamanho gigante, claro!) e mimos personalizados como roupão e chinelinhos. Durante a estada, as crianças recebem uma ligação dos personagens e também uma visita da dupla.

Saiba mais sobre as atrações

Natal Luz de Gramado

Quando: Até 30 de janeiro de 2022.

Ingressos: Há espetáculos gratuitos e espetáculos pagos, a partir de R$ 50.

Nativitaten: Espetáculo musical que ocorre no Lago Joaquina Rita Bier. Apresenta diferentes momentos da vida em nosso planeta.

Natalis: São apresentadas imagens que contam a história das tradições natalinas e comemoram o nascimento de Jesus Cristo.

O Grande Desfile de Natal: Tradicional apresentação que celebra tradições natalinas por meio de luzes, danças e trilha sonora original.

O Primeiro Milagre do Menino Jesus: Espetáculo musical inspirado na jornada dos Reis Magos seguindo a estrela guia.

O Reino do Natal: Apresenta diferentes cenários onde os visitantes conhecem histórias de Natal. A atração oferece mais de 60 sessões diárias.

Vila de Natal: É onde fica a casa do Papai Noel e bancas com venda de produtos. Há esquetes de teatro para crianças. Entrada gratuita.

Natal Luz para Todos: São espetáculos musicais diários na Rua Coberta. Entrada gratuita.

Sonho de Natal de Canela

Quando: Até 9 de janeiro de 2022.

Ingressos: Há apenas espetáculos gratuitos.

Christmas In Concert: Remete aos dourados anos 50, por meio da música. Conta com trio de guitarra, baixo e bateria, além de teclado e naipes de sopro.

A Fábrica de Sonhos: O espetáculo de som e luz que ocorre na fachada da Catedral de Pedra. Papai Noel desce de rapel duas vezes ao dia.

Espetáculo Vida: Por meio de cenografia audiovisual, são feitas reflexões por meio de narrações e ilustrações projetadas na fachada da Catedral de Pedra.

Sonho Infantil: Peça lúdica e uma homenagem à arte da animação. O espetáculo interage entre o lúdico e o real.

O Som do Vento: Inspiradas no tango, jazz, bossa nova e música nativista gaúcha, as melodias natalinas já conhecidas por todos, são interpretadas de uma maneira mágica.

Orquestra Sinfônica da UCS: Apresenta trechos de óperas que foram compostas por compositores italianos no século 19.

Parada de Natal: Papai Noel e carros de parques temáticos da cidade percorrem as principais ruas numa animada festa.

Escritório do Papai Noel: Fica no Teatro Municipal e é onde as crianças podem encontrar o bom velhinho.

Mátria Parque de Flores

Ingresso: Inclui o espetáculo de fim de ano e custa R$ 119 para adultos e R$ 59,50 para adolescentes de 12 a 16 anos e pessoas com mais de 60 anos (crianças até 11 anos não pagam).

Hotel Alpestre

Tarifas: Diária para duas pessoas a partir de R$ 450 + 10% de taxa com café da manhã.

Hotel Casa da Montanha

Tarifas: A diária com café da manhã e programação natalina sai por R$ 1.762,00 + 10% taxa de serviço. Acomoda até 2 adultos + 1 criança até 10 anos.