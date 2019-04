Em Portugal, parada para comer leitão e ver mosteiro iluminado

Nesse dia, concretizaria um sonho: conhecer o Mosteiro da Batalha, patrimônio da Unesco na região de Estremadura e Ribatejo. Mas o grande (e único) evento do dia estava reservado para o caminho: o restaurante Rei dos Leitões, em Mealhada, 86 quilômetros distante do famoso mosteiro.

Se não tivesse recebido a dica antes, pararia ali só pelo nome carismático. A casa, de 1947, serve diversos pratos típicos da região, mas o mais famoso é o leitão à bairrada – o melhor da minha vida. O processo de preparo é minucioso: o bicho é assado por pelo menos duas horas, a 300 graus, em um forno com cascas de eucalipto, e servido com batatas.

Comi e repeti, acompanhado por vinho tinto da região. Gastei 60 euros (R$ 260), uma fortuna para padrões locais. Do restaurante, voltei cambaleando para o motorhome, onde me entreguei a um sono pesado até o começo da noite.

Já restabelecido, peguei o volante e cheguei ao Mosteiro com noite fechada para mais uma grata surpresa. O Mosteiro tem iluminação especial, dessas de baixo para cima, o que reforça sua imponência. Encostei o motorhome no estacionamento, aos pés da edificação, e passei a noite observando o prédio que atrai meio milhão de turistas por ano ao coração do país.

No dia seguinte, fui eu também um desses turistas que vão ver de perto o prédio que foi construído ao longo de 150 anos, desde o fim do século 14. A construção segue os estilos gótico e manuelino. O ingresso custa 6 euros (R$ 26; mosteirobatalha.gov.pt), mas se você for visitar outros monumentos da Rota do Patrimônio, como o Mosteiro de Alcobaça e o Convento de Cristo, em Tomar, há um ingresso conjunto de 15 euros (R$ 66).

A essa altura, já estava claro que meu plano de seguir até a Espanha estava abortado.