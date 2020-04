O que é viajar? Campanha promove o turismo diante da crise do coronavírus

O que é viajar? Você já parou para entender o que isso significa para você? Eu sempre pensei muito nisso, mesmo antes do coronavírus. Curioso, que estive neste fim de semana exatamente diante dessa reflexão, para responder sobre “O que eu já aprendi com a quarentena?”, cujos vídeos de blogueiros e jornalistas de viagem vêm sendo postados no Instagram @viagemestadao – depois do Stories, vão para o destaque Quarentena. À frente do Canadá para Viagem, blog aqui no Viagem Estadão, e do meu Como Viaja, eu participei também dessa publicação.

Quando vi hoje o inspirado vídeo da campanha lançada pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (World Travel & Tourism Council - WTTC), me emocionei. Me lembrei novamente do que uma viagem significa para mim: a descoberta do mundo do outro. Dá uma olhada só no vídeo “What is travel?” para ver o tanto de possibilidades de respostas que existe para a pergunta “O que é viajar?”.

A ação do WTTC, para mostrar como o turismo faz parte da nossa alegria de viver, incentiva ainda os viajantes pelo mundo a compartilharem suas experiências com a hashtag #TogetherInTravel. A organização informa que vai publicar no site togetherintravel.com outros conteúdos e histórias, além do vídeo da campanha.

O WTTC reúne em torno de 200 CEOs e presidentes das principais empresas do setor no mundo. Há 30 anos, realiza pesquisas para quantificar o impacto econômico de viagens e turismo em 185 países e 25 regiões. De acordo com o WTTC, como esse setor se relaciona com diferentes segmentos da sociedade, ele responde por 1 em cada 10 empregos do mundo e contribui com 10,3% do PIB global. Em 2019, o crescimento de 3,5% ficou acima do resultado da economia mundial (2,5%) pelo 9º ano consecutivo.

OMT aponta queda no mundo todo

A Organização Mundial do Turismo (OMT) estima que os desembarques internacionais devam cair de 20% a 30% em 2020. Para se ter ideia do que isso representa, na crise econômica mundial de 2009, a queda nos desembarques internacionais foi de 4% e por causa da Sars, em 2003, de apenas 0,4%.

De acordo com a OMT, esse decréscimo entre 20% e 30% pode levar a uma perda de US$ 300 bilhões a US$ 450 bilhões nas receitas provenientes das viagens entre países, o que equivale a cerca de um terço das receitas de US$ 1,5 trilhão geradas em 2019.

Convento do Carmo fecha na Bahia

No Brasil, o Pestana Hotel Group anunciou que, desde 15 de abril, o Convento do Carmo, hotel em um casarão histórico de Salvador, encerrou suas atividades por causa da crise resultante do coronavírus.

As festas juninas no País também foram afetadas pela pandemia de covid-19. O São João 2020 de Campina Grande será realizado em outubro, e outros festejos seguem indefinidos.